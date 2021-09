Arce promete obras camineras, agua e industrialización en acto por efeméride de Cochabamba

El presidente Luis Arce informó este lunes que el Gobierno nacional destinó Bs 4.856 millones para la gestión 2021 en proyectos de inversión pública para el departamento de Cochabamba, en su discurso en honor a los 211 años de gesta libertaria de Cochabamba.

«Lo que estamos proyectando en Cochabamba es incrementar la productividad, diversificar la producción y la industrialización. En estos días, hemos visitado diversos municipios y comunidades entregando obras de riego, de equipamiento y de apoyo a la producción (…). Cochabambinos y Cochabambinas debemos acompañar al Gobierno a encaminar las políticas económicas para ver a nuestro país liberado, industrializado y con justicia social», dijo Arce en la sesión de honor.

Aseveró que encaran importantes proyectos camineros para integrar al departamento, como la doble vía Puente Chimoré – Puente Mariposas con una inversión de $us 18 millones; la doble vía Puente Mariposas – Ivirgarzama, por $us 48 millones; la doble vía Puente Chimoré – Villa Tunari, por $us 41 millones; la construcción del tramo Kilómetro 25 – Río Caine, por $us 80 millones y la doble vía el Sillar que ya tiene una inversión ejecutada de $us 431 millones.

«Es decir, que actualmente estamos invirtiendo en infraestructura caminera un monto de 658 millones de dólares en solo el departamento de Cochabamba», dijo Arce Catacora.

Informó que se encuentra en proceso de contratación de crédito externo para continuar el proyecto doble vía Confital – Bombeo, que tiene un costo de $us 130 millones y una extensión de 45 kilómetros.

«Por otra parte, estamos finalizando el estudio de diseño técnico de preinversión del puente Sacambaya, una vez se concluyan estos estudios haremos las gestiones ante un financiador externo para construir este anhelado puente que unirá los departamentos de La Paz y Cochabamba», apuntó.

Respecto a proyectos de agua y riego, el mandatario dio a conocer que se ejecuta el Proyecto de Aducción 1 en Tiquipaya, Cochabamba y Sacaba por Bs 225 millones, así como el Proyecto de Aducción 2 Jove Rancho, Colcapirhua, zona Sud Cochabamba por Bs 135 millones.

Dijo que se tiene previsto el proyecto de ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Albarrancho por Bs 93 millones.

«Otro, es el proyecto de agua para el Valle Alto de Cochabamba que va orientado a incrementar la producción con riego tecnificado», acotó.

En lo productivo, mencionó el Proyecto Piscícola para Cochabamba, que tendrá una inversión de Bs 219 millos y beneficiará a 1.881 familias productoras. «Se producirá anualmente 5 millones de alevines y 10.000 toneladas de alimentos balanceado», subrayó.

Destacó la planta de almacenamiento de granos en Ivirgarzama, que tiene una inversión de Bs 110 millones para el beneficio a 1.500 productores. La capacidad de almacenaje de la planta es de 48.000 toneladas.

Otro es la planta de procesamiento de estevia, por Bs 93 millones, y que producirá 70 toneladas del endulzante al año.

«Asimismo, en Cochabamba se implementará una industria farmacéutica para el desarrollo de medicamentos e insumos. Se tiene previsto que esta industria beneficie a 21 empresas productoras de fármacos a nivel nacional», ponderó.

En materia energética y de integración, resaltó el proyecto hidroeléctrico Ivirizu, que tiene una inversión de Bs 3.589 millones y aportará 290 megavatios al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

También destacó el proyecto del Tren Metropolitano y la Hidrovía Ichilo – Mamoré, que reducirá costos de transporte de productos entre Cochabamba y Beni, así como el acceso al océano Atlántico.