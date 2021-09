Arias advierte que si el Legislativo no monetiza el desayuno escolar distribuirá canasta familiar

El alcalde Iván Arias anunció este sábado que si en una semana más la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no monetiza el desayuno escolar, cuyo proyecto de ley modificatorio ingresó al Parlamento el 3 de agosto pasado, la Alcaldía de La Paz distribuirá la canasta familiar, mediante la billetera móvil en productos.

“La ley no va a llevar mi firma, va a ser la firma de ellos (la ALP); piensen en la gente y por lo menos que nos digan no, yo estoy dando plazo esta semana para ver si el Parlamento se mueve y si no, voy a proceder a lo que establece la Ley, a entregar en canasta familiar o mediante billetera móvil en productos, pero voy a dar (plazo) esta semana más”, dijo el alcalde de La Paz.

El 3 de agosto, el alcalde Arias remitió el proyecto de ley modificatorio a la Ley 622, únicamente por este año, con el fin de entregar en dinero el beneficio del desayuno escolar que, en el caso de La Paz, asciende a 280 bolivianos por estudiante.

Según Arias, el 95% de la gente quiere que se lo monetice, es decir, no quiere que se entregue en producto, sino que le entregue en efectivo, en dinero, para que ellos puedan comprarse lo que mejor quieran para sus hijos.

Anunció que el lunes sostendrá una reunión con los presidentes de las juntas escolares del municipio de La Paz para “ejercer presión” para que la Asamblea se pronuncie si va aprobar o rechazar la monetización del desayuno escolar a través de un proyecto de ley modificatorio a la Ley 622 del Alimento Complementario Escolar.

Calificó como “mezquino” el accionar de la ALP dado que hace mes y medio tiene el proyecto de ley y no la considera, según nota de prensa oficial.

La secretaria municipal de Educación y Cultura Ciudadana, Isabel Espíndola, en coincidencia con el alcalde Arias manifestó su preocupación ante la falta de una respuesta, debido a que se debe entregar este beneficio a los estudiantes.

