Así fueron las últimas horas de Michael K. Williams antes de su presunta sobredosis por un cóctel mortal de fentanilo y heroína

Michael K. Williams, estrella de la serie “The Wire”, fue encontrado muerto el lunes en su apartamento de Brooklyn, Nueva York. Aún se desconoce la causa de su fallecimiento, pero se sospecha que pudo haber sufrido una sobredosis fatal. En la mesa de la cocina se encontró heroína. No hay una confirmación oficial y se esperan los resultados de la autopsia.

Los investigadores a cargo del caso sospechan que el famoso actor pudo haber mezclado fentanilo con heroína, un combo de drogas peligroso y potencialmente letal.

Fuentes policiales dijeron este martes a TMZ que la muerte del actor a causa de una aparente sobredosis podría desencadenar en una investigación criminal. La policía de Nueva York busca al dealer que vendió las drogas que se encontraron en la casa del actor.

Williams, de 54 años, estaba inconsciente y boca abajo en la sala de su apartamento de Williamsburg cuando su sobrino lo encontró, dijo una fuente policial a The New York Post. Según medios locales, el sobrino del actor fue al complejo de apartamentos para ver cómo se encontraba el intérprete ya que no sabía nada de él desde hacía varios días.

Un portero del edificio llamó al 911 alegando que Williams “no respondía” y “estaba frío”. El equipo de emergencias llegó en minutos al lugar, pero el actor ya no tenía signos vitales. Fue declarado muerto a las 14:12 hora local, informó el portavoz de la policía de Nueva York.

“Es con profundo pesar que la familia anuncia el fallecimiento del actor nominado al Emmy Michael Kenneth Williams”, dijo la portavoz Marianna Shafran a The Hollywood Reporter. “Piden privacidad mientras lloran esta pérdida insuperable”.

El intérprete, actualmente nominado a un premio Emmy como mejor actor de reparto por “Lovecraft Country”, saltó a la fama internacional por su papel de Omar Little en la aclamada serie de televisión “The Wire” y como Chalky White en “Boardwalk Empire”.

La ceremonia de los Emmy está programada para el 19 de septiembre, y Williams era uno de los favoritos para llevarse el galardón a casa. Ya había sido nominado como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en “Bessie” y “The Night Of”, ambas producciones de HBO. También se quedó sin premio en 2019 cuando era candidato por “When They See Us”.

Otro de sus sobrinos, Arvance Williams, declaró a la prensa que su famoso tío estaba pasando un buen momento y con ganas de viajar a Los Ángeles para asistir a la entrega de premios. “Estaba nominado para un Emmy e iba a ir a Los Ángeles, así que estaba muy emocionado por eso‘’, dijo el hombre, refiriéndose al reciente reconocimiento que Williams recibió por su trabajo como Montrose Freeman en “Lovecraft Country” de HBO.

Y contó que iba a viajar con su tío a Pensilvania para el fin de semana del Día del Trabajo, antes de que cambiaran sus planes. “Se suponía que íbamos a ir a Pensilvania. Pero cancelamos eso, e iba a ponerme en contacto con él, para ir a la casa y cocinar. Y sucedió esto”.

Staci DuPont, quien está casada con el sobrino que encontró el cuerpo de Williams, le dijo al Daily Mail que no estaba confirmado que la muerte del actor estuviera relacionado con las drogas: “Eso no es un hecho. No tenemos nada más que decir en este momento”.

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Michael Kenneth Williams, miembro de la familia de HBO durante más de 20 años. Si bien el mundo es consciente de su inmenso talento como artista, conocimos a Michael como un querido amigo amado por todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia por esta inconmensurable pérdida”, señaló HBO en un comunicado.

Criado en las viviendas Vanderveer en East Flatbush, Williams comenzó a tener problemas con las drogas cuando era adolescente. Su cicatriz facial fue resultado de una pelea en un bar en la que se involucró en su cumpleaños número 25 que casi lo mata. En ese momento, trabajaba como bailarín en videos musicales para estrellas como Madonna y George Michael y, si bien el incidente lo dejó marcado de por vida, también lo ayudó a lanzar su carrera como actor, consiguiendo algunos trabajos menores interpretando a un matón en programas de televisión. “Las cosas cambiaron inmediatamente después de eso“, dijo.

Williams creció rodeado de drogas y violencia. Cuando era niño, fue abusado sexualmente. En una entrevista al diario The New York Times en 2017, el actor dijo que esa experiencia lo dejó confundido sobre su propia sexualidad y provocó que se retrajera.

Williams, nacido en Brooklyn, había sido abierto sobre sus luchas personales con las drogas a lo largo de los años, incluso durante las grabaciones de “The Wire”.

El actor contó a NPR en 2016 que una vez fue a una iglesia en Nueva Jersey buscando desesperadamente ayuda para su adicción: “Cuando entré por esas puertas, estaba destrozado. Esto fue, diría yo, alrededor de la tercera temporada de ‘The Wire’”.

Williams luchó por mantenerse sobrio durante los años restantes que filmó el exitoso programa de HBO. Recordó haber conocido a Barak Obama mientras estaba drogado con cocaína en un mitin de campaña en la época en que el programa terminó en 2008.

“Oír mi nombre salir de su boca me despertó”, recordó Williams en una entrevista con The New York Times. “Me di cuenta de que mi trabajo podía marcar la diferencia”.

Durante el rodaje de la serie “The Night Of”, recayó. La intensidad de sus papeles a menudo exacerbaba sus luchas con las drogas. “Los personajes que más significan para mí son los que casi me matan. Es un sacrificio que he decidido hacer “, dijo al NY Times.

“La adicción no desaparece”, dijo. “Es una lucha diaria para mí, pero estoy luchando”.