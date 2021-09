Barrientos: «El MAS no dialoga, impone, y la democracia no se construye así»

Pablo Peralta M. / La Paz

Andrea Barrientos, senadora de Comunidad Ciudadana (CC) y ahora exjefa de bancada de esa alianza, expresa que la polarización la buscan quienes se quieren aprovechar del Estado, que el MAS no dialoga, impone, y que la democracia no se construye así.

En entrevista con Página Siete, Barrientos habla de sus próximos pasos, de si en la Bolivia de hoy hay lugar para el centro político, y sobre la “mano oscura” que considera que hubo en la difusión del video que generó la polémica por la cual terminó renunciando a la jefatura de bancada de CC.

Barrientos indica que el siguiente paso que dará es continuar con los procesos de fiscalización, además comenta que se enfocará más en su región, Cochabamba, para reforzar el trabajo de sus colegas, y en el plano nacional se enfocará en los temas justicia, lucha contra la violencia y reactivación económica.

“Lo que sí recalco es que yo soy de Comunidad Ciudadana, voy a seguir siendo de Comunidad Ciudadana, amo a Comunidad Ciudadana. Entonces tengo un compromiso no solo con el país, sino también con mi alianza política”, asegura.

¿Usted cree que hubo una “mano oscura” en la divulgación del video?

Sin duda. Hay cosas que una no puede creer. Hay parlamentarios del MAS que dicen atrocidades, nadie jamás ha tenido una repercusión como la mía, en el tiempo que estoy en la Asamblea, por palabras que haya emitido en el hemiciclo.

Entonces, sin lugar a dudas, hay intencionalidad de por medio. Yo se la atribuyo a los grupos de la extrema derecha, en este caso específico, pero también a gente del MAS.

Imagínate tú lo que trata de hacer el MAS, es muy divertido: o sea el partido menos democrático, más sindicalizado, más dictador del país tiene la sinvergüenzura de decir que nosotros no somos democráticos. Es increíble.

Con su renuncia a la jefatura de bancada de CC da la impresión de que en el país, hoy, no hay lugar para el centro político. ¿Qué opina al respecto?

Yo creo que nosotros somos centro. Tal vez haya colegas míos que no compartan el centro, pero yo quiero partir diciendo que tengo una formación altamente democrática. Mi abuelo ha sido exiliado, mi madre es una persona muy intelectual, abogada. Siempre me han formado con valores democráticos profundos. Si entré en CC es porque encontré en CC ese nivel de reflexión y crítica, y de centro. Yo no creo en un país dividido, yo no creo que Bolivia tenga que situarse en una polarización. Creo que la polarización la buscan quienes se quieren aprovechar del Estado.

Ahora, enfrascarnos en “izquierdas” y “derechas”, yo creo que vale la pena reflexionarlo: le conviene al Gobierno ese discurso. Al resto no le conviene nada. Yo creo que hoy la gente tiene apertura, diferentes visiones. Uno puede ser muy progresista, pero estar a favor del libre mercado, la reducción del Estado… Entonces, el centro te da lugar a eso, a tener una postura mucho más abierta, poder debatir temas económicos de una forma y temas sociales de otra. Creo que CC es un centro.

Obviamente, cuando tienes un enemigo tan potente y me refiero al MAS como un enemigo, no a la gente que apoya al MAS, al aparato perverso que han construido ellos para consumirse el Estado y el poder. Ese es el enemigo central de este país.

Y hoy puede ser el MAS, mañana puede ser otro partido, pero mientras haya gente que quiera perpetuarse en el poder, mientras haya gente que sólo quiere un poder hegemónico, y que no le interesa debatir y construir, la democracia no tiene cabida. Y nuestra postura, como centro democrático, creo que tiene que ser más firme que nunca, sino ¿quién le va dar al país el chance de hablar de unidad?, ¿quién le va a dar al país chance de encontrarse?

Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad de oro: establecer un centro democrático, mantenernos muy firmes en nuestra lucha democrática también. El MAS es un enemigo de la democracia. Entonces, creo que es muy claro contra quién tenemos que combatir en este momento específico.

¿Por qué CC y Creemos no logran conformar aún un bloque de oposición férreo?

Creemos y CC han conformado un bloque de oposición, en realidad. Nosotros hemos establecido un trabajo conjunto, pero en términos de construcción de lucha democrática, creo que hay una firmeza absoluta de hacia dónde estamos yendo.

Yo no pondría en duda que no solamente nosotros, sino la oposición democrática en su conjunto, la gente, las plataformas, la ciudadanía organizada estamos en una línea clara de oposición al MAS, justamente porque son el enemigo central de la democracia de este país.

Entonces creo que en eso no puede quedar duda, de que hay una unidad, de que hay una cohesión de ambas bancadas por la democracia. Yo tengo una excelente relación con mis colegas de Creemos en el Senado, son personas de gran valor. Henry Montero, jefe de bancada, es un hombre de gran nivel, muy preparado, muy formado, comprometido. Lo mismo pasa con Centa Rek, con Claudia Égüez, con Julio. Entonces, ahí creo que no hay duda a que tenemos un trabajo conjunto y que siempre compartimos línea a la hora de los debates.

Llegará el momento en que tendremos que debatir en términos ideológicos, pero hoy que nuestro llamado es uno, hay que hacer caso a ese llamado.

¿Qué es lo más complicado de ser oposición en esta época que se puede llamar “pos-Evo” con el MAS en el poder?

La democracia es una construcción conjunta, de minorías y mayorías. No puedes hablar de democracia si tienes una mayoría que cree que la democracia es la imposición de la mayoría sobre la minoría. Lo difícil es eso, que no hay espacio para un diálogo con el MAS. El MAS no dialoga, impone, impone, impone, impone. Y la democracia no se construye así, eso es un régimen autoritario.

Una cosa es que te escuchen en el pleno, que es lo mínimo que pueden hacer, pero otra cosa es construir, y el MAS hoy no está dispuesto a construir nada.

