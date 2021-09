Besos, sonrisas y mucho amor: Ben Affleck y J.Lo se robaron las miradas en el Festival de Venecia

La pareja mostró ante el público internacional cómo el amor volvió a sus vidas y desfilaron juntos dándose muestras de cariño en el estreno de “The Last Duel”, película que el actor protagoniza con Matt Damon

La pareja conmocionó al público al presentarse por primera vez unidos ante las cámaras sin tapujos (Foto: REUTERS/Yara Nardi)





El reencuentro de Ben Affleck y Jennifer Lopez sigue dando de qué hablar, ahora desde una de las ciudades más románticas, Venecia. La pareja disfrutó de no sólo de su amor, sino de su éxito en el Festival de Cine de Venecia.

Grandes artistas asistieron al Festival de Cine de Venecia, entre ellos no pudo faltar Ben Affleck, quien acudió al estreno de la película de drama histórico que protagoniza, The Last Duel, pero no estuvo solo, pues junto a él figuró la cantante Jennifer Lopez, quien con una sonrisa en la cara evidenció su felicidad.

La pareja primero se dejó ver en un típico taxi acuático, en el que ambos fueron asechados por los fotógrafos, pero no por ello decidieron dejar de evidenciar su amor pues, inclusive, saludaron a la prensa y compartieron para las cámaras algunas muestras cariñosas mientras iban rumbo a su lujoso hotel.

Ben Affleck y Jennifer López a su llegada para el estreno de «The Last Duel» (Foto: EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

La gente se arremolinó a su alrededor, pues esta sería la ocasión en la que se mostrarían por primera vez, de forma completamente abierta, como una pareja nuevamente tras años de haber terminado la relación que casi los lleva al altar.

Pese a que la llegada de Bennifer fue debido a que el actor fue el invitado, Jennifer no se separó del actor e inclusive asistieron a todas las actividades juntos. La cantante, actriz y empresaria tiene varios proyectos pendientes en puerta, pero no por eso perdió la oportunidad de acompañar a su novio en medio de las ovaciones de sus fans.

Se desconocía si la intérprete de On the floor estaría presente en la alfombra roja de la película, pues durante la mañana de este viernes tuvo algunas actividades individuales, pero nuevamente sorprendió en la noche cuando, junto a Affleck, lució radiante en un vestido blanco.

A la ceremonia, Ben llegó en un automóvil, bajó de él y en la alfombra roja se detuvo a posar por unos minutos frente a las cámaras, pero después regresó al vehículo y abrió la puerta de la que salió Jennifer, luciendo un vestido largo, con un escote profundo, y blanco, haciendo oficial su relación, lo que habría cautivado a la audiencia.

Lejos de que ambos se habían vestido de la mejor manera, llamó la atención que la pareja estaba disfrutando más que nunca de su momento.

Contrario a los primeros días de su regreso, cuando ambos intentaban ocultar su amor, en esta ocasión los artistas posaron juntos frente al Palacio de Cine del Lido, sacando sus mejores sonrisas, besándose y susurrándose cosas al oído, mientras los fotógrafos intentaban capturar cada emotivo momento de los enamorados.

Anteriormente la pareja ya se había dejado ver en las playas amalfitanas en Italia, pues la cantante habría celebrado su cumpleaños en medio del mar, en un yate, desde donde evidenciaron su amor al público, pues por primera vez compartieron una foto juntos en sus redes sociales.

En una reciente entrevista, JLo confesó estar en su mejor momento. “Estoy súper feliz. Nunca he estado mejor. Quiero que todos sepan que estoy en el mejor momento de mi vida”, compartió la estrella durante las promociones de su último tema.

Por su parte, se ha visto a Ben visitando lujosas joyerías de Los Ángeles, en donde habría estado buscando alguna sortija para la cantante, aunque algunos medios lograron retratar al actor viendo anillos de compromiso en la tienda Tiffany’s, pero no habría comprado nada.