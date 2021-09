Bolivia cuenta con el 105% de dosis contra el Covid-19; exhortan a los gobiernos subnacionales a agilizar la inmunización

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó este domingo que con el nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 que llegó este fin de semana a Bolivia ya se tiene el 105% de dosis para inmunizar a la población vacunable.

“En cuanto a la disponibilidad de dosis, con lo que ha llegado el día de ayer (sábado), ya llegamos al 105%, es decir tenemos un 5% más de lo que necesitábamos para la población vacunable inicial; es decir las vacunas están en el país”, dijo en una entrevista en el programa “Las 7 en el 7” de la estatal Bolivia Tv.

Exhortó a los gobiernos subnacionales a cumplir con su responsabilidad para que desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes), de los nueve departamentos, se agilice la distribución de las vacunas correspondientes para inmunizar de manera oportuna a la población.

“Ahora ya depende de la velocidad de los Sedes que hagan la distribución a los centros de salud y, bueno, que den la información clara para no generar incertidumbre en la población; no vaya a ser que pasado mañana vaya la gente a hacerse vacunar y no estén disponibles”, dijo Blanco.

El sábado al país llegó un lote de 661.700 vacunas AstraZeneca donadas por Francia y España. La mañana de este domingo arribó al país un lote de 370.000 segundas dosis de Sputnik V.

De acuerdo con la autoridad, el país ya cuenta con las dosis suficientes para inmunizar a toda la población habilitada, e incluso a los jóvenes que cumplirán la mayoría de edad en esta gestión y las mujeres en gestación que no estaban contempladas en la primera etapa.

Aseguró que ahora depende de los gobiernos subnacionales y los Sedes implementar nuevas estrategias para que la población reciba su dosis de esperanza.

“Ya es responsabilidad de los gobiernos subnacionales acelerar la vacunación (…). Llamamos a ponerse a la altura de lo que se necesita”, argumentó.

Blanco resaltó las gestiones que hizo el presidente, Luis Arce Catacora, para la adquisición de los inmunizantes con el objetivo de precautelar la salud de la población boliviana.

Fuente: ABI