Camacho: “El desarrollo cruceño derivará pronto en liderazgo político”

¿Puede un cruceño ser algún día Presidente de Bolivia?

Fuente: https://asuntoscentrales.com

¿Puede un cruceño ser algún día Presidente de Bolivia?, es una de las preguntas que suenan últimamente con frecuencia, especialmente cuando se debate y reflexiona sobre la equivalencia o no del liderazgo económico de este departamento con el liderazgo político. Después de años, Santa Cruz ha intentado proponer al país candidaturas nacidas en la región boliviana que más aporta ahora al PIB, con distintos resultados, pero sin alcanzar aún la aspiración de colocar a un cruceño en la silla del Poder Ejecutivo.

El más reciente de los intentos lo realizó en 2020 a sus 41 años de edad Luis Fernando Camacho, tras liderar la movilización cívico-ciudadana de los 21 días entre octubre y noviembre de 2019 por las denuncias de fraude electoral del gobierno de Evo Morales. En su debut, Camacho consiguió con Creemos el 14% de la votación nacional, con un dominante aporte a su caudal electoral del voto cruceño. En el segundo intento electoral, Camacho alcanzó ser elegido en primera vuelta este año Gobernador de Santa Cruz, con un 55 por ciento. Desde hace cuatro meses, el expresidente cívico conduce el cargo público más influyente, políticamente hablando, de Santa Cruz. Aprovechando la celebración departamental, Asuntos Centrales entrevistó al Gobernador, en un diálogo que comenzó precisamente con el debate creciente sobre si puede o no alcanzar la llamada “locomotora económica” de Bolivia la condición de “locomotora política”, del país. “Estamos en la vía correcta, pero necesitamos tiempo. El desarrollo económico derivará en poder político pronto. Eso pasa siempre en la historia”, resumió

-Santa Cruz es la locomotora económica de Bolivia, ¿en algún momento puede llegar a ser la locomotora política?

-Santa Cruz es el departamento que lidera el crecimiento del país. No solo somos el departamento más fuerte en lo económico, sino que tenemos los mejores índices de cobertura de los servicios básicos, aquí están establecidos los más grandes grupos de medios y prensa, tenemos un sistema universitario muy fuerte. Santa Cruz produce el 75% de los alimentos que consume Bolivia y eso quiere decir que somos los garantes de la soberanía alimentaria de Bolivia. Ahora, hay que entender que, para llegar a tener este crecimiento, nuestros abuelos y padres han luchado mucho y creo que esa lucha continúa y en algún momento llegará a convertirse en poder político nacional. Es un proceso que algún momento llegará.

-¿Qué condiciones se necesitan para que Santa Cruz lidere el poder político boliviano?

Los procesos históricos siempre son de largo plazo, necesitamos tiempo. Estamos en la vía correcta, pero necesitamos tiempo. Los cruceños ya hemos hecho un aporte trascendental a la vida institucional del país: la autonomía. Y, más recientemente, fue Santa Cruz la que lideró la resistencia por la democracia contra el fraude. Justamente, entre el movimiento autonomista de 2008 y 2009, que fue fuertemente regionalista, y la resistencia contra el fraude de 2019, hubo un salto cualitativo. Pasamos del regionalismo duro a una visión nacional. Los cabildos de los 21 días eran llenos de banderas tricolores, estábamos luchando por la patria total, contra el fraude masista y el carácter dictatorial del gobierno de Evo Morales. A propósito, hay un detalle que hoy muchos quieren ocultarlo: la lucha contra el fraude y por la defensa de la democracia triunfó de modo absoluto. Recuperamos la democracia, sacamos al dictador que nos hizo fraude y hoy está fuera del poder. Evo Morales sigue hoy arrastrándose detrás del poder, pero es rechazado por la gente y hasta por algunos grupos de gente de su mismo partido.

-¿Puede un cruceño llegar a ser algún día Presidente de Bolivia?

Claro que sí. El desarrollo económico derivará en poder político pronto. Eso pasa siempre en la historia.

-¿Por qué cree que hasta el momento hubo pocos presidentes de origen cruceño?

Porque nuestra sociedad ha puesto el énfasis en las áreas productivas, en la economía y no en la política. Fíjese, en Santa Cruz hay unas 17 universidades privadas y en ninguna hay carreras de ciencias sociales o políticas. Hay muchas carreas técnicas, ingenierías, pero no hay sociología u otra similar, salvo la pública. Es que estamos preparando a nuestros jóvenes para producir, no para proyectar procesos políticos. Eso tenemos que mejorar, pero ya los pasos están dados, pronto vendrán los resultados.

– Usted ya fue candidato presidencial y es cruceño. ¿Por qué cree que no llegó a ser Presidente? ¿Volverá algún día a intentarlo?

Después de los 21 días, el momento político exigía que un cruceño lidere una candidatura en las nuevas elecciones. Lamentablemente, hubo una lectura equivocada de parte de los poderes cruceños y de otra parte del país, y traicionaron al movimiento democrático opositor y quisieron alargar el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Por eso lanzaron la candidatura de la expresidenta. Ahí se dividió el bloque opositor y restaron posibilidades a nuestra candidatura.

-¿Cree que para que ser Presidente un cruceño necesita tener aliados de otras regiones del país o acompañantes en el binomio?

No creo que se trate solo de aliados, sino también necesitamos un discurso y un programa de alcance nacional. Hoy eso es muy difícil porque el masismo ha decidido confrontar a su gobierno con Santa Cruz, hoy estamos otra vez resistiendo los abusos, las persecuciones del gobierno de Luis Arce, pero eso pasará. La democracia siempre vence al autoritarismo.

-¿Es una limitante el ser cruceño para conquistar el voto aymara, quechua y occidental?

No, porque no se trata de un asunto racial ni cultural. En los 21 días logramos unificar al país. Estuvimos juntos todos, cambas, collas, aymaras, quechuas, guaraníes, chapacos, potosinos, todos juntos defendiendo la democracia y triunfamos.

-Santa Cruz reclamó primero descentralización y después autonomía. ¿Considera que se avanzó en ambos procesos o se necesita aun avanzar? ¿Qué queda pendiente?

Hay que retomar la fuerza de las autonomías. Hay unas 61 competencias que podemos exigir al gobierno nacional. La Constitución y la Ley Marco de Autonomías y los Estatutos Autonómicos, nos otorgan más competencias de las que tenemos hoy. En el Gobierno Departamental hemos conformado una Comisión para Recuperar la fuerza de las autonomías, encabezada por un gran líder autonomista, el doctor Germán Antelo, confío en que hará un buen trabajo.

-¿Es el federalismo el paso siguiente?. ¿Cuándo y cómo llegar? ¿Lo aceptará el país?

El cabildo del 4 de octubre de 2019, dio un mandato a la clase política cruceña: la lucha por el federalismo. Hoy hay un sentimiento federalista en Potosí y confío en que en algún momento los otros departamentos también consideren que lo más adecuado para nuestro desarrollo es el federalismo. El modelo Federal funciona muy bien en Argentina o Brasil, aquí también funcionará.

-La economía cruceña. ¿qué necesita para potenciarse más?

Necesitamos hacer ajustes a nuestro modelo de desarrollo. Somos muy fuertes en el sector de la agroindustria, pero no hemos avanzado en los temas tecnológicos, por ejemplo. Si no mejoramos eso, en unos 15 años podría ocurrir que Santa Cruz ya no sea la primera economía del país. Hoy Cochabamba exporta más de 100 millones de dólares en software, por ejemplo. Por eso vamos a desarrollar la Santa Cruz 4.0, vamos a desarrollar el modelo de las Alianzas Público Privadas, vamos a traer fibra óptica desde Sao Paulo para mejorar las condiciones de la investigación y el desarrollo de empresas que trabajen con tecnología.

-¿Cómo ha recibido la Gobernación y cómo piensa entregarla al final de su gestión?

Lo dijimos en un informe. Encontramos a la institución completamente endeudada y eso va a dificultar mucho nuestra gestión. Al asumir también dije que no voy a ser un Gobernador que haga de la gestión una continua queja. Así que tenemos el reto de sacar adelante al departamento en medio de una crisis muy fuerte, con poquísimos presupuestos. Pero esa es la realidad que nos tocó.

-¿Cuáles son las cinco metas de su gestión?

Prometí vacunar a todos los cruceños y lo estamos logrando. Hemos superado el 60% de vacunados con primera dosis y somos el departamento que más vacunas ha aplicado. También vamos a profundizar la autonomía y abrir el camino al federalismo. Ya hemos aprobado la ley para dinamizar la economía con la Alianzas Público Privadas, queremos desarrollar la Santa Cruz 4.0, y vamos a hacer todo lo posible para que se concreten los proyectos históricos que Santa Cruz anhela, el Mutún y Puerto Busch.

-¿Cómo se imagina a Santa Cruz en 2050?

Tengo fe en que Santa Cruz será por muchos años un departamento muy fuerte y moderno. Pero me preocupan las provincias, tenemos un desarrollo desigual. Y no podemos tener una capital desarrollada y provincias atrasadas. Si se me permitiera soñar, quisiera soñar que el 2050 nuestra Chiquitania y nuestras reservas naturales sean santuarios consolidados. Y nuestras provincias todas con niveles de educación y salud iguales que los de la capital.