Camacho entrega alimentos y medicamentos para bomberos en Puerto Suárez

Iniciando el mes aniversario de Santa Cruz. Son más de 2 toneladas de productos de la canasta familiar que permitirán garantizar la alimentación de más 100 bomberos y voluntarios que se encuentran combatiendo los incendios en la zona.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

Dando inicio al mes aniversario de Santa Cruz, el Gobernador Luis Fernando Camacho llegó hasta la provincia Germán Busch para hacer entrega de kits de medicamentos y 2 toneladas de alimentos para las ollas comunes de los bomberos, voluntarios y comunarios que se encuentran trabajando en el control y liquidación de los incendios forestales que se registran en el municipio de Puerto Suárez.

“Venimos con mucho cariño, amor y esperanza a entregar estos alimentos que permitirán garantizar la alimentación de más de 100 bomberos y voluntarios que están trabajando en el combate del fuego”, manifestó el Gobernador al destacar que a pesar de la difícil situación económica por la que atraviesa la Gobernación se está atendiendo todas las solicitudes que están realizando los municipios afectados por los incendios, de una forma creativa y con la voluntad que se necesita para poder salir adelante.

Al mismo tiempo, la autoridad departamental, destacó la coordinación con la que se está trabajando para no dejar abandonada a la población que se está viendo afectada por esta emergencia. “Así somos los cruceños, no dejamos a nuestra gente abandonada y hoy no lo vamos hacer, vamos a trabajar de la mano para poder darle respuestas a nuestra gente, que eso es lo que quiere, que sus autoridades trabajen para darle respuestas a sus necesidades y más hoy que atraviesan por duros momentos”.

El Gobernador aprovechó la oportunidad para hacer llegar sus felicitaciones a todos los cruceños nacidos, o no nacidos que aman esta tierra y que se sienten orgulloso de que todos los días en los platos de comida de los bolivianos está el reflejo del esfuerzo, solidaridad y la pujanza de este noble pueblo, porque es desde este departamento que sale el 70% de los alimentos que consumen los bolivianos.

Asimismo, Camacho recalcó que Santa Cruz es un pueblo noble de hombres y mujeres valientes que están firmes en la lucha por los principios sin negociarlos.

En la oportunidad, el alcalde de Puerto Suárez, agradeció al Gobernador de Santa Cruz por haber atendido de manera inmediata la solicitud que realizó el municipio, para poder atender las necesidades que se tiene en estos momentos a causa de la emergencia por los incendios y por el compromiso que ha realizado de dotar del equipamiento que se requiere para que los bomberos puedan continuar luchando para controlar el fuego que sigue activo.