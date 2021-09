Capturan a jóvenes que atacaron a combazos a una comerciante y le robaron su dinero

Cómplice del robo y agresión a combazos fue encontrado escondido dentro un ropero.

Fuente:Red Uno, Clave 300

Agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) ubicaron este lunes dentro el ropero de una vivienda en la calle Copacabana de la Villa 1ro de Mayo, al menor de 17 años de iniciales J. A. Q. A. que atacó con un combo a Pólica Camacho (67) para robarle su dinero y joyas en su negocio del 5to anillo y avenida Moscú.

El infractor junto a sus amigas Francys Marcela Bautista Morales y Bertha Andrea Quintanilla Choque habrían planificado robar dinero a la comerciante de coca y trago, a quien la mañana del domingo (07:00) se apersonaron a su negocio a comprar una caja de cerveza.

«Como la conocía a Marcela, le dije que entre a sacar porque yo no podía alzar y fue ese momento que me agreden con un combo en la cabeza hasta tumbarme al suelo. De no ser que metí mi cabeza debajo una mesita me hubiera matado», dijo la víctima.

La violenta acción quedó registrada en las cámaras de seguridad donde se observó a las tres personas ingresar a trabuscar dinero mientras el agresor la golpeaba con el combo para machucar coca en la cabeza. Los antisociales lograron llevarse Bs 600 , joyas de oro y tarjetas de recarga para celular.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen Edson Antonio Claure, informó que la madre de la autora intelectual aportó con datos acerca el paradero de su hija quien la tarde del lunes al verse acorraladas en las redes sociales decidieron presentarse a la Policía.

Los familiares de la comerciante que logró sobrevivir al brutal ataque, agradecieron al grupo DACI por la captura del agresor de su madre y pidieron a la justicia que se aplique la máxima pena contra los tres responsables del robo agravado y tentativa de homicidio.

Sus hijos reconocieron que Marcela Bautista trabajo con su madre durante un mes y dos semanas y luego dejó de trabajar desapareciendo un dinero de la venta de coca.