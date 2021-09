“Me metí bajo una mesita, ahí me salvé”, el testimonio de la mujer atacada con un combo

Postrada en la cama de un hospital por los golpes que recibió, pero consciente, así se encontraba esta tarde Policía Camacho, la mujer de la tercera edad que fue agredida con golpes de combo por un menor de edad quien junto a otras dos mujeres habían planificado la agresión. Le robaron dinero, joyas y otras pertenencias.

“Me metí bajo una mesita, ahí me salvé, ahí adentro”, contó la mujer.

Polica contó que el domingo por la mañana estaba atendiendo su negocio como de costumbre cuando de repente llegó un joven, quien simuló su intención de comprar una caja de cerveza.

“Entra joven sácate de aquí le dije. Ahí me empujó y con el combo me ha dado no más ya”, reclamó Policía.

Lo último que la mujer recuerda después de caer bajo la mesa es que la joven que había contratado para que le ayude en su negocio comenzó a hurgarle su mandil y le sacó dinero de su bolsillo.

“Es lo último que me acuerdo, de ahí ya me han hecho perder”, contó.

Polica todavía no puede creer que la ahijada de su hija que había sido contratada para que le ayude en su negocio esté implicada en la agresión que sufrió y del robo de sus pertenencias. Señala que le tenía total confianza.

“¿Cómo me va a hacer mi empleada… sabía dónde ponía la plata y las tarjetas, ella sabía pues”, se lamentaba.