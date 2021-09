CC refuta a Lanchipa y afirma que amnistía a Mesa puede aplicarse si se autoriza el juicio

La alianza Comunidad Ciudadana respondió a las declaraciones del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, sobre el juicio de responsabilidades a su líder, el expresidente Carlos Mesa.

El titular del Ministerio Público indicó que el exmandatario no puede acogerse a la amnistía decretada por el gobierno de Evo Morales en 2018 porque feneció el plazo, por lo que espera la decisión de la Asamblea Legislativa de iniciar o no un juicio en su contra por el caso Quiborax.

El jefe de bancada de CC en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, expresó la posición de la alianza de oposición a CORREO DEL SUR.

Aclaró a Lanchipa que la amnistía puede activarse al inicio del proceso penal, el cual –en su criterio– no comenzó porque el pleno de la ALP todavía no tomó una decisión sobre el juicio. Para la aprobación, se requiere del voto de los dos tercios del Legislativo.

“La amnistía sólo puede tener aplicación cuando el proceso penal comienza y en este caso, el proceso penal no comenzará porque todavía la ALP no se pronunció sobre la autorización o no del juicio, entonces es falso lo que afirman el Fiscal y Ministro. Cuestión distinta a esta es la explicación de las razones verdaderas y ocultas que motivaron esa amnistía como Carlos Mesa las debeló”, señaló Alarcón.