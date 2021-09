Cívicos del Chaco alistan bloqueo de 24 horas por el 45% del IDH

El Gobernador exhortó a diferenciar los recursos de las regalías, que van directamente a las cuentas del Chaco, y los del IDH, que se distribuyen de acuerdo a criterios de necesidad y prioridad

Lo que para la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) ya es un tema cerrado, para las autoridades de la Región Autónoma del Chaco el 45% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es motivo de movilización. Es así que los cívicos de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí decidieron convocar a un bloqueo si esos recursos no son incluidos en el Plan Operativo Anual (POA) del 2022. Mientras tanto, y para tener un panorama claro sobre esos ingresos, la Gobernación prepara un informe sobre la renta petrolera que recibió el departamento de Tarija desde el 2005, así como en qué se invirtió.

Bloqueo de 24 horas

Henrry Medrano, representante del Comité Cívico, recordó que existe el pronunciamiento del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), que hace referencia a que el Gobierno Departamental tiene la responsabilidad de definir la distribución de los recursos del IDH.

“Estamos hablando de la Asamblea Departamental y de Gobernador del Departamento”, recalcó, a tiempo de indicar que a ambas instancias se les da un plazo, específicamente hasta el miércoles 22 de septiembre, para que restituya el IDH que le corresponde a la Región Autónoma del Chaco en el POA 2022.

En caso de que se no se cumpla, el dirigente cívico advirtió que el jueves 23 de septiembre se realizará un bloqueo en la ruta que conecta a Tarija con el Chaco y Santa Cruz.

“Será por 24 horas y bajo una estrecha coordinación con el Comité Cívico Regional”, dijo Medrano a medios locales de Yacuiba, a tiempo de indicar que esa fue la determinación asumida en una Asamblea de Instituciones que se realizó el viernes 17 de septiembre, en la que participaron 26 instituciones.

Montes alista informe

El gobernador del departamento, Oscar Montes Barzón, confirmó que el Gobierno Departamental prepara un informe sobre la cantidad real de recursos que recibió el departamento y en qué se los invirtió, desde el año 2005, por concepto de regalías petroleras, Impuesto Directo de Hidrocarburos y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEH), para que la población conozca en qué fue utilizado el dinero recibido “en la época dorada del gas”.

“Lo que queremos es tener las cuentas claras, no solo con el Chaco sino con todo el departamento, así que vamos a hacer números de cuánto se ha transferido y vamos a ver si hay saldos a favor o en contra”.

El Gobernador exhortó a diferenciar los recursos de las regalías, que van directamente a las cuentas del Chaco, y los recursos del IDH, que se distribuyen a todo el departamento de acuerdo a criterios de necesidad y prioridad. Recordó que más de la mitad de estos recursos ya tienen programas y proyectos asignados.

“El 45% de regalías no está en discusión, eso ni siquiera pasa por Tarija, porque mucha gente confunde o aprovechan para confundir y mezclan el 45 de las regalías con el IDH, son dos cosas totalmente diferentes. Aquí lo que estamos hablando es del IDH, de estos recursos, el 55% ya viene distribuido”.

Montes detalló que hay recursos del IDH asignados a la Región Autónoma, por ejemplo, el 30% es para pagar la Renta Dignidad, 10% es para Seguridad Ciudadana, hay recursos para el Bono de Salud, dinero para prediarios de los privados de libertad, servicios básicos de los recintos penitenciarios y en esa designación está incluida la provincia Gran Chaco, además de los pueblos indígenas.

“Desde el comienzo yo he sido muy claro, queremos tener cuentas claras con el Chaco, también con todas las alcaldías, pero esto no se hará discutiendo, ni insultando, yo no voy a contestar a los insultos. Por eso estamos preparando la información para que sepamos las cuentas y quién debe a quién, eso es lo primero que hay que establecer”, recalcó.