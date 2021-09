Cochabamba celebró efeméride entre pedidos de unidad e incidentes protocolares

Pedidos de unidad y algunos incidentes entre autoridades marcaron ayer los actos conmemorativos por el 211 aniversario de Cochabamba.

El saludo a la aurora del magno día, organizado por la guarnición militar en la plaza 14 de septiembre, dio inicio a las actividades protocolares de la efeméride.

Posteriormente, con la presencia del presidente Luis Arce Catacora, el vicepresidente David Choquehuanca, ministros, legisladores y autoridades departamentales, municipales, de la policía y de las Fuerzas Armadas, se realizó la ofrenda floral a los pies del monumento del general Esteban Arze, cuyos restos mortales también fueron llevados a la plaza San Sebastián.

Alrededor de las 8:30, en medio de gritos y aplausos en apoyo a Arce y al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, las autoridades llegaron escoltados a la plaza 14 de septiembre para la iza de la bandera y entonación de los himnos.

Un incidente protocolar marcó esta actividad. El presidente del Estado fue convocado para la iza de la tricolor, el vicepresidente para la iza de whipala y el gobernador Humberto Sánchez acompañó la iza de la bandera cochabambina. Sin embargo, el alcalde de Cochabamba no fue citado. “¡Falta el alcalde!”, protestaron algunos de los asistentes.

Pese al desliz, la autoridad municipal se dirigió al mástil designado para entonar las sagradas notas del himno nacional e izar la bandera de Cochabamba.

“La línea de la división, de la confrontación, nosotros no vamos a entrar a eso. Nosotros en todo momento vamos a ir a la unidad, y este es un acto cívico, no político. Es efeméride departamental, no es cumpleaños de una persona”, indicó Reyes Villa al ser consultado tras el incidente.

Por su parte, Sánchez consideró que probablemente se trató de un “lapsus” de los encargados de protocolo y extendió disculpas al alcalde.

“Ha debido haber algunos lapsus en ese temario, eso maneja la parte protocolar. Estaba la parte de nuestro hermano presidente, del Gobierno departamental y gobierno municipal coordinaron desde antes, pero ya escapa de mi voluntad”, dijo a los medios de comunicación.

“Queremos establecer disculpas si ha habido algún pequeño lapsus de que no ha sido tomado en cuenta, pero no importa estamos como cochabambinos, tenemos que estar prestos a corregir todos los errores”, acotó.

Concluida la actividad, Reyes Villa, acompañado de concejales y secretarios, se fue a la Alcaldía. En tanto, el presidente, el vicepresidente, el Gobernador y autoridades departamentales, municipales y de organizaciones sociales participaron en la misa interreligiosa, celebrada en la Casa Departamental de las Culturas.

El acto ceremonial finalizó con una ofrenda a la Pachamama y con el deseo de mejores días para el departamento y el país en medio de la pandemia de la Covid-19.

El tedeum cerró las actividades protocolares, pero sin la presencia del presidente del Estado ni el vicepresidente.

La Iglesia destacó el trabajo conjunto por Cochabamba, pero llamó a la unión de las autoridades.

“Nuestro departamento hoy padece innumerables cruces que la agobian y ponen en el límite su fe y esperanza. Problemas que nos desgarran como sociedad xochabambina: la división, la inseguridad ciudadana, los casos de violencia y feminicidio, los problemas de contaminación ambiental, la falta de servicios básicos que no llegan a todos, por mencionar solamente algunos. Son muchos problemas, muchos desafíos”, reflexionó el arzobispo Óscar Aparicio durante su homilía.

“Lo fundamental es amar a este pueblo y trabajar por este pueblo. Lo fundamental es la unidad del servicio, la importancia de aunar esfuerzos”, continuó.

Un “abrazo de paz” entre Sánchez y Reyes Villa cerró la misa. “El mensaje para todas mis hermanas y hermanos cochabambinos siempre es mantener la unidad, hermandad y así buscar el mejor desarrollo para el departamento, integral entre el campo y la ciudad”, dijo Sánchez.

La academia de música Man Césped participó de la celebración eucarística junto al maestro Koichi Fuji.

Obras y proyectos

Las actividades de celebración al departamento se realizaron de forma separada entre la Alcaldía y la Gobernación; hubo dos sesiones de honor y dos serenatas.

El presidente Luis Arce asistió a las actividades de la Gobernación y anunció que gestiona un crédito de 130 millones de dólares para continuar con la construcción de la doble vía Confital-Bombeo.

Además de un diseño técnico para el puente Sacambaya, que unirá a Cochabamba con La Paz. Asimismo, adelantó que se invertirá en proyectos que impulsen la piscicultura y la producción de fármacos e insumos.

La entrega del sistema de agua de Lomas del Sur y el inicio de obras de la aducción 2.2 fueron las más celebradas en la víspera del aniversario, en el que participaron las tres autoridades: nacional, departamental y municipal.

En el marco de las efemérides, ayer también se inauguraron tres unidades educativas en la zona sur, financiadas por el nivel central: Sebastián Pagador, Bartolina Sisa y Octavio Campero.

“Nosotros vamos a continuar con esa buena práctica de hacer cada vez más por la educación”, manifestó Arce.

Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, destacó la inversión gubernamental de 4.856 millones de bolivianos en proyectos productivos y de inversión pública para esta gestión en el departamento.

Acotó que a esta inversión se suma el proyecto farmacéutico en la región y el plan de reactivación económica, en el que Cochabamba tendrá una importante participación por su ubicación estratégica y geográfica en el país.

“El presidente ha estado recorriendo las distintas zonas y municipios de Cochabamba, entregando diferentes obras y proyectos como unidades educativas, redes de gas, proyectos productivos, sistemas de riego, entre otros, como parte del regalo gubernamental por su efeméride”, dijo la autoridad en entrevista con Bolivia TV.

De esta forma, se celebró un nuevo aniversario en Cochabamba, por segundo año en medio de la pandemia.