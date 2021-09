Cochabamba gana el Nacional de ruta en el regreso de Soliz a las competencias oficiales

La delegación valluna triunfó como local al conseguir 6 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce. Luego de cuatro años de castigo el ‘Volcán’ volvió a correr oficialmente

Fuente: Federación Boliviana de Ciclismo

Cochabamba se impuso como local este domingo en el Campeonato Nacional de Ruta Élite y Sub-23 al cosechar 6 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce, evento en el que por primera vez luego de cuatro años el pedalista potosino Óscar Soliz volvió a correr en una prueba oficial luego de su sanción por doping positivo en 2017.

Durante dos días el municipio de Tarata recibió a cerca de 100 ciclistas, los mejores del país en damas y varones, para albergar las pruebas de contrarreloj individual y fondo.

La competencia tuvo la oportunidad de inaugurar la nueva carretera entre Tarata a Anzaldo (135 km).

El sábado se llevó adelante la prueba individual. En Élite varones (40 km) se impuso el cochabambino Freddy González y en el femenino (20 km) ganó la valluna Rebeca Sarabia.

En la Sub-23 masculina (30) triunfó el potosino Eduardo Moyata, mientras que en damas (20) la mejor fue la cochabambina Abigail Sarabia.

La prueba de fondo fue el domingo. El valluno William Rodríguez ganó en Élite (130), al igual que Rebeca Sarabia en Élite damas (80), mientras que en Sub-23 varones (110) salió victorioso el tarijeño José Aramayo. La cochabambina Gabriela Chávez destacó en la femenina (80).

Gracias a ello la delegación local se impuso con 6 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce, escoltada por Potosí (1-2-1), Tarija (1-1-3), Chuquisaca, Beni, La Paz, Oruro y Santa Cruz, todos sin preseas.

El regreso del ‘Volcán’ Soliz

La gran sorpresa de la competencia fue la presencia de Soliz, el mejor pedalista que tuvo el país en la modalidad de ruta en los últimos años.

Su vuelta a las carreras oficiales lo hizo en grande porque tanto en la prueba contrarreloj como en el fondo salió segundo, dando dos medallas de plata a Potosí.

El sábado hizo un tiempo de 52 minutos, 12 segundos y 858 milésimas, a 37 segundos de Gonzáles (51’35”724); en tanto que el domingo su registro fue de 03h33’15”, a minuto y medio de Rodríguez (03h31’37”).

“Fueron cuatro largos años que esperé para volver a competir. Lo bueno es que regresé haciendo podio, eso es lo más importante. El análisis que hago es que aún me falta para llegar al 100 por ciento, creo que estoy en un 80 por ciento. Esta fue una prueba para ver cómo estoy”, indicó el “Volcán”.

Agregó que “el resultado fue positivo, aunque uno siempre quiere ganar, pero volver después de cuatro años no sabía qué me faltaba porque no podía estar en las competencias, solo me dedicaba a entrenar”.

Al exterior

Su objetivo para este año es seguir participando en diferentes campeonatos a nivel nacional para que en 2022 regrese al exterior y ya anticipó que hay interés de varios equipos bolivianos que desean contar con él.

“Hay varios con los que ya hablé por teléfono y en Cochabamba. Lo que quiero es correr, si se puede con un equipo propio de Villazón, veré si habrá apoyo para eso. Para al año tocaré algunas puertas para correr fuera del país”.

El 1 de agosto se cumplió la sanción de cuatro años que recibió por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) al haber dado positivo a CERA, sustancia prohibida que genera mayor rendimiento.

Ello sucedió en 2017 durante la prestigiosa carrera Vuelta a Colombia, donde compitió con el equipo cafetero Movistar Team América, del cual era líder.