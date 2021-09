Cochabamba tiene solo el 4% de participación en la exportación nacional e importa $us 120 millones de alimentos al año

Son cifras dramáticas. Cochabamba produce solo el 4% del total de las exportaciones a nivel nacional que se concentran en tres rubros: gas, oro y banano. Juntas suman el 99% de la producción del departamento.

“Hay datos aún más preocupantes de lo que ocurre en la economía cochabambina. El 46% de las exportaciones en Cochabamba es gas; 35% es oro; y 18% son bananos. Allí cerca del 90 por ciento de exportaciones del departamento, lo que significa una alta concentración y vulnerabilidad de la economía en tres productos”, reveló hoy el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Héctor Arce, durante la Cumbre para la Reconstrucción Económica y Productiva de Cochabamba que se desarrolla en el Coliseo de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Pero la preocupación no solo radica en lo poco que exporta el departamento, sino en lo que importa. Cada año la llajta necesita 120 millones de dólares para importar bienes de consumo no duraderos como alimentos y bebidas, lo que significa que el departamento no logra abastecer el consumo interno con lo que produce.

“Esto nos da pensar hacia dónde tiene que ir los lineamientos de la reconstrucción de la economía cochabambina. Hay que aprovechar la situación geográfica del departamento porque es estratégica”, indicó Arce después de calificar de “alarmante” el indicador de las importaciones pese a la posición estratégica de Cochabamba en el país.

Ante esta realidad, el Presidente anunció que el Gobierno Nacional tiene pensado poner en la llajta una industria farmacéutica, un centro de industrialización de la hoja de coca, una planta de piña (que está en proceso), una planta transformadora de papa y de potenciar la producción de chirimoya y palta. Seguir con la construcción de una Ciudadela Tecnológica y fomentar el turismo gastronómico como la producción e industrialización de la trucha.

Se tiene previsto que las once mesas conformadas en esta Cumbre tengan listas sus conclusiones en los dos siguientes días. El Presidente instó a las organizaciones sociales que participan a encontrar al menos cuatro pilares para la reconstrucción de la economía cochabambina.