¿Cómo puedo ver quién ha leído mi mensaje en un grupo de Telegram?

Hasta hace pocos días se dio a conocer que podíamos saber quiénes habían sido esas personas que ya habían visto nuestros mensajes dentro de un grupo en Telegram.

Gracias a esto, se acabaron los engaños de que supuestamente no han visto nuestros mensajes en grupos laborales o sociales. Así que si tú quieres comprobar dicha información de forma fácil, aquí te dejamos el tutorial con los 4 pasos sencillos por hacer.

El tutorial para saber quién ha leído tu mensaje en un grupo de Telegram

– Ingresa al grupo de Telegram donde quieres comprobar dicha acción.

– Selecciona el mensaje en cuestión con un solo toque.

– Luego de ello, verás que se abren algunas opciones; si alguien ya ha visto ese mensaje, podrás verlo en la parte superior, presionando al lado del icono de doble check.

– Una vez allí, tendrás la lista de personas pertenecientes al grupo que han leído lo que escribiste.

Lo bueno, es que hacer estos pasos es realmente fácil. Lo malo, es que es aunque posible únicamente saber qué personas han visto tu mensaje, no está visible la hora y día en la que lo hicieron.

Por otro lado, si de momento no puedes comprobar dicha información en tu cuenta de Telegram, es por que aún no has actualizado la app a su última versión disponible, la 8.0.1. Para hacerlo, puedes ir a la tienda de aplicaciones de Google, o probar con la versión beta de APKMirror.

Por cierto, no olvides apuntarte a nuestro canal de Telegram en t.me/wwwhatsnew, cuenta ya verificada, por cierto.

