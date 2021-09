Cómo usar un vídeo como fondo en Google Meet desde Android

Google Meet al fin permite elegir un vídeo como fondo en una videollamada en Android. Es una dinámica simple que podrás realizar en unos pocos pasos.

Si bien puedes usar imágenes como fondo o hasta difuminarlo para que no se vea tu entorno, con los fondos animados podrás darle un ambiente más divertido a tus videollamadas.

Cómo poner un vídeo como fondo en Google Meet

Google Meet ya ofrece la posibilidad de usar cualquier imagen como fondo en las videollamadas. Una dinámica que se puede implementar con imágenes propias o algunas de las sugerencias que ofrece Google cubriendo diferentes temáticas.

O si deseas, puedes optar por desenfocar el fondo, ya sea por completo o con un difuminado leve. Y ahora se suma una tercera opción en Android con la posibilidad de poner un vídeo como fondo en Google Meet. Una posibilidad que ya estaba disponible en la versión web de Meet y en su app para iOS.

Tal como ves en la imagen, Google Meet te permitirá acceder a una serie de fondos animados para que uses en tus videollamadas. Hasta el momento hay 6 vídeos disponibles que van desde una playa, un bosque, una fiesta, un submarino, entre otras opciones.

Pero no te confundas, los vídeos no simularan que estás en otro lugar, ya que tienen un diseño de dibujo animado para dar un tono alegre a tu videollamada. Así que si eliges el vídeo del bosque o la playa como fondo, no parecerá en absoluto que estás realizando una videollamada desde esos lugares.

¿Cómo poner un vídeo como fondo en las videollamadas en Google Meet? Una vez que abres la app e inicias las videollamada, pulsa sobre “Efectos” para que Meet te muestre todos los fondos vídeos disponibles. Puedes probar todas las opciones hasta que decidas qué fondo es más adecuado para tu videollamada.