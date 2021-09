Consejo Tacana desconoce acuerdo con ENDE para continuar proyecto de hidroeléctricas Chepete y Bala

“Resuelve bajo consenso unánime, los corregidores determinan dejar sin efecto el respaldo y rechazan el convenio marco entre la CPILAP y ENDE (…). Tomando conocimiento del convenio marco de cooperación institucional suscrito que se firma sin autorización de la TCO Tacana”, señala partes salientes de la resolución 003/2021, firmada por más de 40 autoridades comunales, entre corregidores, subcorregidores y otros.

El presidente de la CPILAP, Gonzalo Oliver aseguró a Brújula Digital que el convenio con la Ende no compromete la construcción de las megahidroeléctricas de El Chepete y Bala, ni reemplaza a la consulta, previa e informada que debe darse en las comunidades.

“El alcance del convenio en realidad es que se está revalidando el estudio de prefactibilidad que estaba en cierto porcentaje. Lo que hemos autorizado solo es la culminación, creo que falta un 30%, pero es solo para temas de estudio a diseño final.No hemos autorizado el tema de la construcción”, afirmó.

Oliver señaló que para dar autorización a la construcción de las hidroeléctricas, primero debe darse la consulta previa a los pueblos indígenas involucrados en el proyecto de Ende.

“La decisión es muy delicada y en su momento los pueblos van a tomarla, ahorita no hemos hablado nada porque simplemente se ha autorizado una fase de estudio”, aseguró el dirigente indígena.

Señaló que con el convenio para dar curso a la fase final de estudios, se viabilizan beneficios para las comunidades. “Por nuestra cuenta estamos planteando algunos proyectos para las comunidades como viviendas, salud, educación, pero eso no compromete construcción, y ese convenio no suple a una consulta previa”, dijo.

Por su parte, Álex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional en Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y dirigente de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey dijo que “hay una ingenuidad en la dirigencia de la CPILAP”.

“Quiero suponer que hay ingenuidad, porque de lo contrario sería algo mucho más grave, que estando conscientes de la gravedad del caso se pueda dar la autorización desde una instancia que representa a diez pueblos, seis de ellos directamente afectados por las centrales hidroeléctricas, lo que es algo imperdonable”, subrayó.

En el caso de que por razones de entendimiento técnico y de formación los dirigentes de la CPILAP aduzcan que no saben lo que estaban firmado o que solo es renovar contrato o un convenio que ya estaba vigente, según Villca, no deja de ser muy grave porque la dirigencia tenía la obligación de asesorarse desde una instancia neutral y no con gente del Gobierno o de las empresas interesadas en ejecutar el proyecto.

Recordó que el año 1958 nació la idea de las hidroeléctricas en el norte paceño, pero que los diferentes gobiernos no pudieron firmar nisiquiera los estudios de prefactibilidad, y mucho menos, un estudio técnico de preinversión.

“El 2007, Evo Morales declara de carácter estratégico la construcción del complejo hidroeléctrico El Bala que se compone de dos centrales hidroeléctricas, y a partir de 2017 han hecho toda la justificación de la idea del proyecto hasta que el 2015 firman un acuerdo con Geodata el estudio de prefactibilidad”, indicó.

Sin embargo señaló que dicho estudio de prefactibilidad según investigadores adscritos a diferentes institutos de la Universidad Mayor de San Andrés, instituciones de la sociedad civil como el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y la Fundación Solón se ha podido lograr un mayor análisis sobre los impactos negativos.

La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) mediante un convenio con la Empresa Nacional de Electrificación (Ende) autorizó la puesta en marcha de las operaciones y actividades en la etapa de los Estudios a Diseño Final del proyecto Hidroeléctrico El Bala y otros.

Fuente: Brújula Digital