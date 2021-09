Desconfían de fallas técnicas en suspensión de audiencia virtual de Jeanine Áñez y anuncian pedido de informe al TSJ

Abogados y familiares de la expresidenta Jeanine Áñez desconfían que la suspensión de la audiencia virtual para pedir la cesación a la detención preventiva de la exmandataria hubiera sido por fallas técnicas. Anunciaron que acudirán a las autoridades judiciales para verificar si fue un problema informático imposible de resolver. Es la tercera vez que se suspende.

Martín Camacho, abogado de Áñez, indicó que la explicación que recibieron fue que se perdió la licencia del Webex Meetings, una plataforma que se utiliza para realizar reuniones y en este caso, para llevar a cabo audiencias virtuales a escala nacional.

“Nos parece muy extraño, que justo el día de la audiencia de Jeanine Áñez se hubieran suspendido cientos de audiencias a nivel nacional, por lo tanto, vamos a pedir un informe al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo de la Magistratura y al sistema informático del Tribunal Supremo de Justicia, para ver si es cierto el motivo (pérdida de la licencia) o si se trata de una maniobra para dilatar la agonía y la detención de la expresidenta”, afirmó Camacho.

La audiencia estaba fijada para las 13:00 de este miércoles, pero no había disponibilidad de la plataforma virtual, razón por la que no se pudieron conectar las partes interesadas. Ante esa situación, la cita se tendrá que reprogramar para nueva fecha.

Áñez permanece detenida preventivamente hace más de cinco meses y es acusada por los hechos de 2019, en los casos de supuesto ‘golpe de Estado’ y las intervenciones en Sacaba y Senkata, que dejaron víctimas fatales.

Por su parte, Carolina Ribera, hija de la expresidenta, afirmó que con la postergación la audiencia se agrava cada vez más la salud de la beniana. “Cada que suspenden una audiencia agravan la situación de mi madre. No puede ser que en la justicia boliviana se suspendan todas las audiencias, por nada más que no se paga una plataforma”, indicó.

Carvajal ratifica defensa de Áñez, pese a que la llamaron “traidora”

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, una vez más expresó su rechazo por la detención de la expresidenta Añez y afirmó que lo seguirá haciendo pese a las críticas en su contra de algunos grupos afines al partido de Gobierno.

“Nos reúne aquí (Comité pro Santa Cruz) porque estamos pidiendo justicia para una señora que ha sido presidente de todos nosotros, aunque me digan traidora por defenderla. Yo, como hace 50 años, he defendido a todos, pobres y ricos que estaban encarcelados y ellos me enseñaron ser libre”, afirmó.

Sobre la posición de Las Bartolinas que descalifican a Carvajal por defender a Jeanine Áñez y supuestamente no hacerlo de igual manera con las familias de las víctimas de Senkata ella respondió: “soy fundadora de Las Bartolinas y ellas me insultan y no les consta (que no defienda a las víctimas de Senkata). ¿Tengo que ponerme una camiseta que diga Derechos Humanos’”, se preguntó.