Díaz: «Tres tarjetas amarilla en 19 minutos de un árbitro que no es tarjetero me llama la atención»

Fuente: paginasiete.bo

Diego Gonsález / La Paz

“La verdad que yo llevo tres partidos acá y hoy me sentí incomodo, me sentí raro, tranquilo con la conciencia nuestra. Este es un país que es muy religioso, se reza mucho, se pide a Dios y seguramente la terna arbitral hará lo mismo antes de empezar un partidos y al finalizar, cuando Dios los mire de arriba hoy, no les va a sonreír mucho me parece”, aseguró Díaz.

El técnico destacó el juego de su plantel “desde lo futbolístico muchas cosas buenas y otras no tanto, pero siempre fuimos, los jugadores nunca claudicaron, quisiera que eso la gente se lo valore al futbolista, están más entregados, no paran y cuando lo hacen es porque no pueden, no porque no quieren”.

Pero también fue claro. «La otra parte del análisis es el que no podemos manejar, lo que me incomoda bastante, que siento que no le hace bien a nadie, que por ahí hay beneficios momentáneos que creo que no corresponde, tres tarjetas amarilla en 19 minutos de un árbitro que no es tarjetero me llama la atención, el penal no cobrado. Lo fui a saludar en la cancha y educadamente le dije que no tuvo un buen arbitraje y me dijo que ya lo iba a ver por televisión”., contó.

Detalló: “No tengo que verlo en televisión para darme cuenta de lo que ocurrió, él seguramente sí, pero creo que él sabe lo que había ocurrido estaba muy bien posicionado, era una jugada abierta de solamente dos futbolistas a 17 metros del juez de raya y si nosotros desde la casamata y seguro desde afuera se vio que fue penal, me parece que se equivocó en este caso en contra nuestra y con eso no podemos”.

Resaltó que “no quiero que me favorezcan o me perjudiquen voluntaria o involuntariamente, quisiera que todo se desencadene y se determine dentro del campo de juego, 11 jugadores buenos de Palmaflor que acá hace mucho no pierden y 11 buenos jugadores de The Strongest que quisieron ganar el partido y que no nos quede esa sensación, hoy me toca a mí, creo que este club ya lo vivió, no debería ocurrir, pero ocurre en el mundo del futbol no es propio de acá, pero no le hace bien a nadie”.

Respecto a un hecho fortuito para perjudicar a The Strongest, Díaz aseguró “No tengo la capacidad, las pruebas de nada, pero hoy fue sugestivo lo que sucedió, para mí y me hago cargo de lo que digo, le dije al árbitro que hizo un mal partido, nunca dije que nos robó, que es un hijo de su madre, no lo hice, uno tiene sensaciones y debe saber controlarse porque soy la cabeza de este equipo y tengo que llevar tranquilidad a mis jugadores”.

Sobre el partido del domingo ante el líder del campeonato, Always Ready, el técnico atigrado confió en «que sea un gran partido de fútbol, 11 buenos futbolistas de un lado y 11 del otro y un gran arbitro que imparta justicia”.