Diputada Nogales denuncia amenazas del presidente de la Cámara

Aseguró que el presidente de la Cámara baja incurre en actos de acoso político.

Fuente: Samantha Nogales, eju.tv

La diputada de Comunidad Ciudadana, Samantha Nogales, se manifestó con relación al anuncio del presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, a la comisión de ética y que se le iniciará un proceso por difamación, tras su denuncia a los medios de comunicación que personeros del Gobierno y del MAS intentaron sobornarla para que ella apoye el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por los casos Senkata y Sacaba.

«El presidente de la Cámara de diputados, Fredy Mamani, sale hoy a amenazarme con mandarme al Comité de Ética, en un acto de cobardía y abuso, replica la actitud que tiene en la cámara donde en más de una ocasión me ha hecho callar, no solamente a mí, sino a otras diputadas mujeres y se ha enfurecido cuando le dije que yo era tan diputada como él», dijo la parlamentaria en un video difundido en sus redes sociales.

Nogales manifestó que su persona ha sido sometida a múltiples amenazas y acoso estos días, por eso no es de sorprender que sea el mismo presidente de la Cámara quien incurra en actos de acoso político vulnerando la Constitución Política del Estado, incurriendo en faltas tipificadas en la Ley 243 y en la 348 y vulnerando el Artículo 151 de la carta magna.

«Si me quiere mandar al Comité de ética presidente por ser fiel a mis principios y expresarme hágalo, no me amenace, pero sea honesto con el país y diga la razón verdadera, diga que no admite que una diputada joven y mujer se haya atrevido a develar las siniestras y oscuras formas de proceder para imponer sus planes y caprichos», dijo la diputada.