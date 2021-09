Diputado Arce considera que «Cochabamba no tiene alcalde» y niega persecución

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Hector Arce, consideró hoy que Cochabamba “no tiene alcalde” debido a la sentencia condenatoria por el caso del Sillar alternativo que data desde 2009.

Fuente: lostiempos.com

“A mí me gusta ser concreto, todo lo que empieza mal acaba mal, Manfred no debería haber sido candidato, hizo manipulación, incluso los miembros del TSE lo habilitaron de oficio. Hoy Manfred Reyes Villa tiene sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, por lo que a partir del 8 de septiembre cuando sea ejecutoria esta sentencia no es más alcalde. Hoy para nosotros, Cochabamba no tiene alcalde, corresponde que el concejo elija a un alcalde interino, y en coordinación con el tribunal electoral debe convocar a una elección, considero yo en los próximos seis meses”, dijo en una entrevista con el programa A Media Mañana de Los Tiempos y Grupo Centro.

Arce también detalló que el proceso inició por gastos “innecesarios” en un estudio que “no sirve” para identificar una nueva ruta en la zona del Sillar.

“Tiene el derecho de acudir a un recurso de amparo constitucional, nosotros escuchamos que hay persecución, no es así. Este delito se cometió en 2006 cuando Manfred ejercía el cargo de prefecto, por supuesto siempre a actuar con soberbia y prepotencia trae estos problemas. Es importante que asuma las consecuencias de sus actos, de sus decisiones y será la justicia determinará los pasos a seguir en el caso de Cochabamba”, dijo.