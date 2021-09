Directiva de la ALD de Tarija afirma que la reducción en el POA está orientada a renovar la imagen del Legislativo

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Nicolás Montero, indicó en conferencia de prensa que se decidió «cambiar la imagen de la ALDT» para velar solamente por el bienestar de la población de Tarija. Por ello, señaló que el ente legislativo aprobó una reducción en el Plan Operativo Anual (POA) 2022.

Fuente: https://elperiodico.com.bo

«Esta es una imagen para que el presupuesto vaya a un programa de desarrollo sostenible para la población tarijeña, seguramente algunos no están de acuerdo con los números de partida, pero ustedes saben que la ALDT no desarrolla programas de desarrollo, no es su competencia», indicó Montero.

Por su parte, el vicepresidente de la ALDT Mauricio Lea Plaza destacó el esfuerzo que se hizo para reducir el presupuesto de la Asamblea para el 2022.

«Esa reducción es de un 24 por ciento respecto al presupuesto que fue aprobado para el 2021. Se han hecho recortes en materia de personal, de gatos de funcionamiento de la Asamblea y en materia de publicidad», señaló Lea Plaza.

Además, el vicepresidente de la Asamblea Jorge Sanguino manifestó la importancia del trabajo de la ALDT para afrontar la crisis económica que azota al departamento.