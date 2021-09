Directora municipal niega que viajó a La Paz con licencia por enfermedad para asistir a una boda

Fuente: El Deber

Andrea Forfori, la directora de Estructura, Parques, Jardines y Deportes de la Alcaldía, dependiente de la secretaría de Equipamiento Social, se ha visto envuelta en una polémica.

Un portal digital dedicado a la actividad social del país publicó un video en el que se observa a Forfori en La Paz, hasta donde viajó para asistir a la boda de la presentadora de televisión de la Red Unitel, Sandra Alcázar, con el piloto Claudio Mendoza, acontecimiento que se desarrolló el sábado.

La página también señala que la funcionaria municipal había pedido licencia por enfermedad por esos días y que viajó a la boda en un vehículo de la Alcaldía.

Consultada por EL DEBER, Forfori negó que hubiese viajado con licencia y afirmó que el fin de semana era su libre en el trabajo, además, añadió de que el vehículo que se observa en el video fue alquilado para la boda y no es de servicio público.

“Esa página solo busca dañar a la gente, solo busca extorsionar. No vale la pena darle importancia. Yo fui a la boda una amiga, como puede ir cualquier otra persona a la que la invitan. No hay tal licencia, no hay nada”, expresó Forfori.

Este lunes, la exmodelo y Miss Bolivia Mundo 2014 subió varias fotos a sus redes sociales en las que se la observa compartiendo durante la recepción social que ofrecieron los novios.