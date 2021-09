Dirigente del Conamaq formalizará denuncias por agresiones y discriminación en Santa Cruz

Iver Valenzuela señaló busca identificar a los responsables de las agresiones en su contra para formalizar la denuncia en la Policía. Señaló que Rómulo Calvo lo discriminó por su vestimenta.

Fuente: Unitel

Tras lo ocurrido en la plaza 24 de Septiembre, el dirigente del Conamaq, Iver Valenzuela anunció un juicio por agresiones en su contra y otra demanda contra el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, pues señala que lo discriminó.

“Nos han agredido físicamente golpeándonos con chicote y con algo contundente en mi nuca donde tengo un hematoma, he tenido que asistir al médico porque no me siento bien”, manifestó Valenzuela.

El hombre criticó lo ocurrido esta mañana en la plaza 24 de Septiembre y anunció una demanda contra las personas que lo agredieron y para ello se trabaja para identificar a los responsables para formalizar su denuncia en la Policía.

Indicó que sentará también una denuncia por discriminación contra Rómulo Calvo. “Nos dijo que no es carnaval para ir disfrazados a esos actos, también se hará esa denuncia por discriminación”

La mañana de este viernes se vivieron momentos de tensión en los actos protocolares organizados por la Gobernación por la efeméride cruceña. Tras concluir el evento, un grupo de personas retiró la wiphala que había sido usada por el presidente en ejercicio David Choquehuanca.

También hubo incidentes entre los asistentes. Un grupo de personas que se identificó como parte del Conamaq salió de la plaza increpada por otras personas.