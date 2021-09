El empresario y político, Samuel Doria Medina, expresó este jueves su temor de que el registro de empresas se vuelva “burocrático e ineficiente” con la estatización de este servicio, que avanza con el tratamiento de una ley en el Legislativo.

“El gobierno no necesita de Fundempresa para tener información sobre las compañías. No me preocupa eso, sino que, con su estatización, el servicio de registro de empresas se vuelva burocrático e ineficiente”, escribió Doria Medina en su cuenta en Twitter.

El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta un proyecto de ley que devuelve la atribución del registro de comercio en Bolivia al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

La iniciativa cuenta con un artículo único, dos disposiciones transitorias y una disposición derogatoria. Y ahora corresponde que sea tratada en el Senado.

Durante la sesión en Diputados, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, recordó que el Estado otorgó el 29 de septiembre de 2001 la concesión del registro de comercio al consorcio privado Fundempresa por el lapso de 20 años. Ese acuerdo llegará a su conclusión el 29 de septiembre de este año.

Asimismo, afirmó que durante el gobierno de Jeanine Áñez se emitió de “manera ilegal” un decreto supremo que ampliaba por 15 años más el contrato con dicha empresa, pero el mismo fue abrogado por el gobierno de Luis Arce.