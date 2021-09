El Banco Mercantil Santa Cruz se destaca en la Expocruz 2021 con un stand moderno y tecnológico

El BMSC participa en la Expocruz desde hace más de 20 años, apoyando el desarrollo de Santa Cruz.

Santa Cruz, septiembre 2021.- El Banco Mercantil Santa Cruz, apoyando la reactivación económica del país, participa un año más en la feria multisectorial más grande de Bolivia, Expocruz 2021, que se lleva a cabo desde el 17 al 26 de septiembre.

La entidad financiera presenta un stand de primer nivel, moderno y tecnológico, en el que muestra toda la tecnología con la que el BMSC acompaña a sus clientes en cada momento de sus vidas. El stand cuenta con diferentes espacios en los que los visitantes pueden capacitarse, informarse y recibir asesoramiento sobre las últimas innovaciones que el BMSC ha desarrollado.De igual manera, todas las personas que lo visiten puedengenerar los mejores contenidos para sus redes sociales, aprendiendo a crearlos, editarlos y viralizarlos. La entidad financiera promete mucha diversión y entretenimiento de la mano de los TikTokers e Influencers más famosos del país, Leonel Fransezze, Doña Luisa, Carlos Landivar y Mariana Jordán.

Asimismo, la entidad financiera transmite en vivo desde su stand en la Expocruz los sorteos de su producto de ahorros estrella, La Súper MakroCuenta, que en el marco de su campaña“La Makro Sigue”, sortea premios en efectivo semanalmente. Este viernes 17 de septiembre se sorteó Bs. 50.000 y el viernes 24 de septiembre se sortearán cinco premios de Bs. 10.000 cada uno, para que puedan beneficiarse una mayor cantidad de clientes. Todas las personas que visiten el stand del Banco el 24 de septiembre podrán presenciar el sorteo en vivoo la transmisión en su página oficial de Facebook, y si es que tienen una Súper MakroCuenta, pueden ser uno de los afortunados ganadores.

“Estamos muy contentos de ser parte de la cuadragésima quinta versión de la Expocruzy de apoyar el crecimiento de esta muestra ferial tan importante para el país hace ya más de 20 años. Cada año, nos esforzamos en transmitir de la mejor forma todos los productos y servicios innovadores que tenemos para ofrecer, además de brindar entretenimiento y mucha diversión a las familias bolivianas. Por ello, queremos invitar a todas las personas a visitarnos, estamos esperándolos con muchos juegos, premios y dispuestos a asesorarlos sobre nuestros, productos, servicios, todas las ventajas tecnológicas y beneficios que ofrecemos para cada segmento de la población”, afirmó la Gerente de Marketing, Andrea Urquidi.

Las personas que visiten el stand del Banco Mercantil Santa Cruz, tienen la oportunidad de capacitarse en el uso de la nueva Banca Móvil del BMSC, además aprender a abrir una cuenta a través de la moderna plataforma Créditos y Cuentas Online (CyCo) del Banco.

“Como Banco Mercantil Santa Cruz tenemos un firme compromiso con nuestros clientes, por lo que trabajamos a diario para diseñar herramientas, procesos, productos y servicios innovadores que se adelanten y adapten a los cambios que trae consigo el desarrollo de la tecnología, con el objetivo de mejorar la experiencia para el nuevo consumidor financiero digital. De manera constante invertimos en nuestros canales digitales lo que nos permite lanzar nuevas funcionalidades de manera sostenida”, comentó la ejecutiva.

Asimismo, todo el stand del Banco ofrece diferentes espacios en el que los visitantes pueden sacarse fotos, generar contenidos, aprovechar para interactuar con su tiktoker favorito, subir contenido a sus redes sociales, ganar muchos premios, abrirse una cuenta y comenzar a ahorrar para ser uno de los ganadores de los sorteos de la Súper Makro Cuenta.

En el stand, ejecutivos especialistas brindan asesoría personalizada para resolver las consultas de los visitantes, así como información sobre todos los productos y servicios que ofrece la entidad financiera. Como todos los años, el stand del Banco Mercantil Santa Cruz dispone de un cajero automático para que los clientes puedan acceder a realizar transacciones bancarias desde el campo ferial.

La conducción y animación del stand están a cargo de Leonel Fransezze, Doña Luisa, Carlos Landivar y Mariana Jordán. Todas las noches durante los 10 días de feria hay música, diversión, asesoramiento y muchos premios.

Acerca del Banco Mercantil Santa Cruz

El Banco Mercantil Santa Cruz cuenta con más de $us. 5 millones de activos. Tiene más de 450 cajeros automáticos y 115 agencias a nivel nacional. Los depósitos son de más de $us. 4.773 millones. Su cartera de préstamos es de más de $us 3.684 millones, tiene más de 815 mil clientes activos y un patrimonio de más de $us. 298 millones, consolidándose como el banco más grande del país.