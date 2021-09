El boliviano exvocalista de Mägo de Oz enfrenta a una operación con solo 30% de posibilidades de salir vivo

José Mario Martínez Arroyo, conocido en el mundo artístico como José Andrëa, el exvocalista de la banda española Mägo de Oz se someterá este miércoles a una operación riesgosa. Los médicos solo le han dado un 30% de posibilidades de éxito en esta intervención.

“Esta operación no tiene más complicación, sino si mi cuerpo puede aguantar. Entonces la cirujana me dijo que tengo un 70% de que no salga exitosa y un 30% que sí y obviamente te acojonas”, manifestó José Andrea en entrevista con MariskalRock.com.

El riesgo de que José Andrëa no pueda salir de la cirugía es porque ya ha sido sometido a siete intervenciones en su sistema digestivo y por ello los médicos temen que su cuerpo no pueda resistir otra intervención quirúrgica.

José Andrëa que el pasado 2 de junio cumplió 50 años nació en la ciudad de La Paz; sin embargo, a los pocos meses de vida fue llevado por sus padres a España. Comenzó en la música tocando la batería.

Integró Mago de Oz desde 1995 hasta el 2011 e incluso llegó a Bolivia como parte de una gira de despedida que había organizado la banda a José Andrëa.

“Soy un extraño en dos países porque vivo en España, pero no soy de España, y vengó aquí, nací aquí, pero no vivo aquí. Y cuando llegas acá y te das cuenta que la gente te quiere mucho más que en el país donde vives (…), no hay palabras para expresar eso”, señaló en Bolivia.

ES OPTIMISTA

Pese al pronóstico poco alentador que le brindaron los médicos que lo atienden, José Andrëa está con buen ánimo y confesó que cree que saldrá victorioso de la intervención quirúrgica.

“Cuando salga, empezaremos de nuevo y a trabajar”, señaló en la entrevista.

Sin embargo, también confesó que ha dejado “todo arreglado” en caso de que las cosas no salgan como él espera. “Estuve hablando con la gente de Mägo de Oz, he dejado las cosas arregladas. He estado con mis hijos y haciendo las cosas que tienes que hacer cuando te han dicho que estas desahuciado, pero no me lo creo”, señaló José Andrëa.