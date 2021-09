El comunicado oficial de Conmebol luego de la escandalosa suspensión del partido entre Brasil y Argentina

El partido se interrumpió a los cinco minutos de juego tras la irrupción de inspectores sanitarios locales

Fueron apenas cinco minutos los que se jugaron entre la Argentina y Brasil (EFE)





El partido entre Brasil y Argentina que se disputaba este domingo en San Pablo fue suspendido tras la intervención de la agencia nacional de vigilancia sanitaria brasileña (Anvisa) porque cuatro futbolistas argentinos habrían mentido en sus declaraciones juradas al ingresar al país.

Los jugadores de la Albiceleste, con Lionel Messi a la cabeza, se marcharon del terreno de juego con el aval de los dirigentes de la FIFA y de la Conmebol en pleno clásico luego del ingreso de funcionarios de la Anvisa que buscaban hacer cumplir una orden de deportación de cuatro futbolistas que militan en clubes de la Premier League.

Minutos después de que se suspendiera el partido entre la Argentina y Brasil, la Conmebol comunicó: “Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes. Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución”.

Por su parte, Antonio Barra Torres, director de Anvisa, explicó: “Llegamos a este punto porque todo aquello que Anvisa (la agencia de salud de Brasil) orientó, desde el primer momento, no fue cumplido. Ellos fueron orientados a permanecer aislados mientras esperaban la deportación, pero no cumplieron. Se movilizan hasta el estadio y entran al campo, en una serie de incumplimientos”. La bronca del plantel que conduce Lionel Scaloni es que esto sucedió hoy, horas antes del inicio del duelo, cuando el equipo lleva varios días en territorio brasileño.

Barra Torres se refirió específicamente al arquero Emiliano Martínez, al delantero Emiliano Buendía, ambos del Aston Villa, al zaguero Cristian Romero y al volante Giovani Lo Celso, del Tottenham, quienes son señalados de dar “información falsa” en su ingreso a Brasil. Los cuatro jugadores habrían mentido en el formulario de entrada a Brasil, al no dejar por sentado que estuvieron en el Reino Unido en algún momento de los catorce días previos a su llegada para este partido, según la entidad.

Una orden ministerial de 23 de junio prohíbe la entrada en territorio brasileño de cualquier persona extranjera proveniente del Reino Unido, India o Sudáfrica, para evitar la propagación de variantes del coronavirus. “Esos cuatro jugadores tienen que ser deportados de Brasil. Serán multados y sancionados por una serie de infracciones sanitarias. La primera infracción fue no cumplir el aislamiento, la anterior por no haber respondido de manera fidedigna el cuestionario de viajero, y ahora por jugar. Con más de 500 mil muertos en Brasil, en medio de la pandemia, las órdenes se están incumpliendo no sé a mando de quién”, agregó el directivo.

Martínez, Romero y Lo Celso estaban en el campo, mientras que Buendía no fue convocado para integrar el plantel albiceleste para el choque contra la Canarinha.

El partido fue interrumpido en el minuto 5 por una acción de juego, pero un par de minutos después ingresó un grupo de personas, funcionarios de la agencia de salud brasileña Anvisa, con órdenes contra los cuatro jugadores argentinos.