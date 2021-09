El emocionante instante en que vieron por primera vez la Tierra los miembros de la primera misión de SpaceX con una tripulación civil

El equipo abrió la cúpula de la cápsula mientras sonaban los mundialmente famosos primeros compases de la icónica banda sonora de ‘2001: Una odisea del espacio’.

Fuente: https://actualidad.rt.com Sian Proctor, uno de los cuatro integrantes de Inspiration4 —la primera misión espacial con una tripulación civil—, compartió un video del momento en que todos sus integrantes vieron la Tierra por primera vez desde el espacio a bordo de la nave espacial Crew Dragon. En las imágenes se ve al equipo abriendo la cúpula de la cápsula mientras suenan los famosos primeros compases de la pieza sinfónica ‘Así habló Zaratustra’ de Richard Strauss, incluidos en la película ‘2001: Una odisea del espacio’.



«¡Oh, mierda!», se le escucha decir a uno de ellos en medio de la admiración de todos por la vista que se abre ante sus ojos. «Un verdadero punto culminante de la misión», escribió Proctor junto a su grabación, publicada este martes.

The moment when me and my amazing crew, @rookisaacman, @ArceneauxHayley, @ChrisSembroski opened up the @SpaceX cupola for the first time, a true highlight of the @inspiration4x mission. Make sure you tune into Countdown on @netflix to see more epic moments from space! @TIME pic.twitter.com/AKmturr9Du — Dr. Sian “Leo” Proctor (@DrSianProctor) September 21, 2021



Recientemente, los demás tripulantes, Hayley Arceneaux, Jared Isaacman y Chris Sembroski, compartieron en sus redes sociales espectaculares capturas de la Tierra que lograron a través de la enorme ventana de la Crew Dragon.

Arceneaux publicó una vista de 360° de la Tierra. «Fue algo que sin duda cambia tu vida», dijo.

The 360 degree view of our beautiful planet from the cupola was absolutely life changing pic.twitter.com/c9xiDGJwg1 — Hayley Arceneaux (@ArceneauxHayley) September 23, 2021



Sembroski logró capturar parte de Australia:



Isaacman ofreció otra perspectiva del planeta:

Cool video from 🐉 cupola w/ xenomorph. In hindsight, it wasn’t worth the trouble of repacking the alien and probably took away from the video… but the view is pretty incredible and my kids will like the 👽

Shot from: iPhone. pic.twitter.com/OB0KTIlv0y — Jared Isaacman (@rookisaacman) September 24, 2021



Después de tres días en el espacio, los integrantes de Inspiration4 regresaron con éxito a la Tierra el pasado 18 de septiembre, poniendo fin a una misión histórica de SpaceX. Protor, Arceneaux, Isaacman y Sembroski estuvieron orbitando la Tierra en completa ingravidez a una altura de 585 kilómetros, más alto que la EEI. Al no haber a bordo astronautas profesionales, todos los procesos fueron automatizados y controlados por técnicos de SpaceX desde un centro de mando terrestre.

La plataforma Netflix ha lanzado una serie documental sobre esta misión espacial, titulada ‘Countdown’. El quinto y último episodio, que se estrenará a finales de mes, incluirá otras imágenes grabadas por los viajeros durante su travesía.