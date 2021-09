La exportación de oro metálico está cerca de superar las ventas de gas natural, actualmente el principal producto que se comercializa a los mercados de Brasil y Argentina, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su sitio web.

A julio de este año, Bolivia ha exportado gas natural por un valor de $us 1.260,8 millones, lo que equivale al 21,1% del total de las ventas al exterior, cifradas en $us 5.971,8 millones. El oro metálico, en tanto, ha representado $us 1.175,1 millones en ventas, es decir, el 19,7% del total exportado.

Así, en los dos últimos años, las ventas de oro metálico se han situado por detrás del gas natural. En 2019, por ejemplo, el valor de las exportaciones del metal precioso alcanzaron a $us 1.739 millones frente a los $us 2.719,9 millones del combustible fósil. En 2020, las exportaciones del primero llegaron a $us 1.229 millones y del segundo a $us 1.980,3 millones.

Además, en los últimos ocho años (2013-2020), las ventas del metal precioso han repuntado tanto en valor como en volumen. Durante este periodo, se ha despachado a los mercados externos un total de 245,6 toneladas por un valor de $us 8.380,4 millones.

Los principales destinos para este metal, que se extrae en su mayor parte del norte de La Paz, son India y Emiratos Árabes Unidos, por el volumen de sus compras. A estos países le siguen Estados Unidos, tradicional mercado para el oro boliviano, y últimamente Turquía, cuyas compras se han disparado a partir de la gestión pasada, constituyéndose a la fecha en el tercer mercado para la producción nacional aurífera.

Según el Consejo Mundial del Oro (WGC por sus siglas en inglés), durante la última década la demanda del metal precioso se ha movido hacia el este. “Esto ha sido impulsado no solo por la afinidad cultural, sino también por la creación de riqueza y el crecimiento de los ingresos en algunas de las economías más dinámicas y de rápido crecimiento del mundo”.

La WGC, que agrupa a las empresas líderes mundiales en extracción de oro, tiene identificados a China, India, Turquía y Estados Unidos como los principales países demandantes del metal.

En Bolivia, la mayor parte de la producción del oro proviene de la explotación aluvial y en vetas cercanas a los ríos de la región amazónica, principalmente del norte de La Paz, donde se concentra el grueso de las cooperativas auríferas.

Hasta 2019, el Ministerio de Minera y Metalurgia tenía registradas 1.275 cooperativas mineras productoras de oro en el departamento de La Paz. De este número, la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) tenía inscritas a 709, la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de la Paz (Fecoman) a 443 y la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin La Paz) a 123.

En el caso del Beni, donde también se explota el metal precioso, Fedecomin Beni tiene registradas a solo 20 cooperativas.

Las cooperativas venden el oro a las comercializadoras y éstas lo exportan en presentaciones de lingotes, oro fundido y oro amalgamado.

India desplaza a Brasil y Argentina

A julio de este año, India se ha convertido en el principal socio comercial de Bolivia, desplazando a Brasil y Argentina como los principales destinos para las exportaciones nacionales.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado en su sitio web (www.ine.gob.bo), la nación asiática ha importado productos de Bolivia por un valor de $us 737,8 millones. El oro representa el 99,6% del total de las compras al país.

Brasil se ubica en segundo lugar con compras por un valor de $us 731,5 millones, siendo el gas natural el principal producto que importa de Bolivia. Argentina se ubica en tercer lugar con compras por $us 633,9 millones. Al igual que el gigante sudamericano, las importaciones de Buenos Aires están centradas principalmente en el combustible fósil.

Según el Consejo Mundial del Oro (WGC por sus siglas en inglés), India es uno de los mercados más grandes de oro y la creciente riqueza está impulsando el crecimiento de la demanda. “El oro tiene un papel central en la cultura del país, considerado un depósito de valor, un símbolo de riqueza y estatus y una parte fundamental de muchos rituales”.

Entre enero y julio de este año, Bolivia ha exportado 25 toneladas de oro por un valor de $us 1.175,1 millones. El 62,6% de las ventas fueron a India, el 21,9% a Emiratos Árabes Unidos, el 9,3% a Turquía, el 4,9% a Estados Unidos, el 0,7% a Hong Kong y el 0,6% a Canadá, según los datos oficiales.