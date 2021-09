Exmandatario denuncia que presidente Arce está sustituyendo el Escudo de Armas por la cruz chakana

Carlos Mesa, expresidente de Bolivia y líder de la opositora CC, afirma que el gobierno del MAS no tiene moral para hablar de violación de la Constitución, por el incidente con la wiphala ocurrido el 24 de septiembre en Santa Cruz.

Fuente: Brújula Digital

«¿Qué moral tiene el gobierno sobre el tema de la wiphala, si viola el artículo de la CPE que protege las banderas y el escudo (el 6º), al sustituir nuestro escudo por la chakana en las actividades y documentos oficiales del gobierno? ¡Basta de hipocresía!» tuiteó el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, para presentar un artículo titulado «La inaceptable sustitución del escudo de Bolivia«.

La crítica de Mesa apunta al corazón de lo que Evo Morales, el líder del MAS, llama «revolución cultural» del «proceso de cambio»: sustituir los «símbolos de la república» como se hicieron en algunos países controlados por regímenes autoritarios.

El expresidente concretamente apunta al Decreto 4445 de 13 de enero de 2021, aprobado por el presidente Luis Arce, en el que se instituye la “imagen gobierno” que es una chakana o cruz andina.

«Podría pasar como una ‘norma inocente’ con el objetivo de establecer una identidad específica de la actual administración, pero ocurre que ésta nueva imagen es obligatoria en todas las reparticiones del Poder Ejecutivo, tanto en Bolivia como en el exterior y, lo que es más grave, ocurre que en los hechos esa ‘imagen gobierno’ como indica claramente su manual de identidad, esta indisolublemente ligada al término Estado Plurinacional de Bolivia, que no es exclusivo del Poder Ejecutivo sino que abarca al conjunto del Estado, es decir a la identidad de toda la Nación. Dicho manual no coloca la nueva imagen junto al término Gobierno de Bolivia, sino, en todas sus ejemplificaciones visuales, junto al término Estado Plurinacional de Bolivia» señala.

«En los hechos, no en las palabras, el Escudo Nacional ha sido sustituido por el nuevo símbolo en reparticiones estatales dentro y fuera de nuestro territorio. Las justificaciones o explicaciones sobran cuando el propio Presidente ha cambiado el Escudo patrio por la ‘imagen gobierno’ en sus oficinas y en su correspondencia oficial» denuncia el expresidente.

La norma que avala la aplicación de la chakana vulnera el Decreto Supremo 241 del 5 de agosto de 2009, aprobado por Evo Morales, que indica que «los símbolos del Estado reflejan la cultura, el patrimonio y el orgullo de Bolivia, son la más elevada y permanente representación de nuestra diversidad plurinacional y se constituye en valores supremos de integración y soberanía en el proceso de formación de una identidad común en la todas las bolivianas y bolivianos se sientan parte de la misma comunidad superando sus divergencias».

Además el artículo 25 del mencionado Decreto señala que «la representación del Escudo de Armas se colocará de forma destacada en todas las instituciones públicas, autónomas, autárquicas, descentralizadas, aeropuertos, puertos, terminales,y sedes de las representaciones diplomáticas y consulares (…), las universidades, las unidades educativas y otros centros de formación deben presentar en un lugar de honor el Escudo de Armas de Bolivia» y precisa que «los sellos del Estado Plurinacional de Bolivia llevará el Escudo de Armas».

Mesa señala que la misma norma señala que el escudo de armas será utilizado de forma exclusiva en la papelería de entidades públicas oficiales, timbres, fiscales, bonos, billetes, moneda, cédula de identidad, pasaportes, libretas, títulos, certificados, valores, caratulas y otras emisiones oficiales del estado, en representaciones en colores o en blanco y negro.

También establece que el respectivo documento «debe llevar en la parte superior, al centro, el escudo de Armas y debajo del Escudo, en letras mayúsculas la inscripción: ‘ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.

«Queda claro que por ninguna razón, motivo o circunstrancia se puede sustituir el Escudo Nacional por otro símbolo y menos aún colocar ese símbolo alternativo encima del nombre oficial del país» indica el expresidente.

«El objetivo es claro. Igual que cuando Morales declaró feriado nacional el día de su asunción al mando y Arce declaró día de la democarcia el día de su asunción al mando, menoscabando el uno el 6 de agosto de 1825 y el otro el 10 de octubre de 1982, ahora ‘pasito a pasito’ se va eliminando el Escudo Patrio» afirma Mesa, quien considera que «el falso debate no es otro que pretender que aquí se tiene que escoger entre el Escudo de Bolivia o la Chakana (símbolo inmemorial del mundo andino, cruz escalonada, escalera y puente entre los mundos de arriba y de abajo, y eje de la cosmovisión indígena y su interpretación de la infinitud). El respeto por ese referente de nuestras culturas ancestrales no está en cuestión. Simplemente se da el hecho de que tal emblema no es uno de los símbolos nacionales y que ni este ni ningún otro, pueden sustituir parcial o totalmente al Escudo de la Nación Boliviana».

La opinión de Mesa emerge cuando el MAS impulsa una campaña de «desagravio» después de que el viernes bajaron del mastil una wiphala izada por el vicepresidente David Choquehuanca.

«No nos tomen por tontos. El DS 4445 viola la Constitución y ultraja nuestro Escudo Nacional», cierra el exmandatario.