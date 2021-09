Familia de Anakin descarta ajuste de cuentas y pide justicia por la muerte del universitario

Fuente: Unitel

Los familiares del joven asesinado en la ciudad de El Alto, recogieron el cuerpo de AnaKin de la morgue del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz. Al promediar las 22:00 del miércoles, se entregó el cuerpo a la familia doliente en instalaciones del Hospital de Clínicas.

El padre del joven de 24 años, quien fue asesinado y desmembrado, pide justicia y que capturen a los responsables de este hecho.

“Mi hijo no era maleante, no era narcotraficante para que sea ajuste de cuentas, esto es otra cosa que no voy a decir para no entorpecer las investigaciones. Siempre caminábamos los tres, como me lo van a decapitar a mi wawa en pedazos, solo pido justicia”, dijo entre lágrimas el padre de AnaKin.

Mediante un operativo policial, la tarde de este miércoles, el Ministerio Público procedió a la aprehensión de dos personas sospechosos de ser los autores del asesinato. Estas personas prestaron sus declaraciones en dependencias de la Felcc de El Alto.

En esta jornada las Autoridades de la Policía y de Gobierno presentarán a los sospechosos en instalaciones del Comando General de la Policía.