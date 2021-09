Farías no llevará a Guayaquil a jugadores experimentados de Bolívar, Tigre y Always

Fuente: paginasiete.bo

El seleccionador César Farías adelantó ayer que jugadores de experiencia de Bolívar, The Strongest y Always Ready no viajarán a Guayaquil para jugar con Ecuador, el 7 de octubre (20:30), por la próxima triple fecha de la Eliminatoria sudamericana. Insistió en que “sí se puede» clasificar al Mundial de Catar.

“Nos vamos a reservar algunos jugadores para la altura. Jugar tres partidos es difícil. Nosotros sabemos que nos jugamos puntos importantes en La Paz. Vamos a sostener a algunos jugadores habituados a La Paz y de experiencia para el partido contra Perú y vamos a ir a combatir en Perú un equipo muy similar a lo que hicimos ante Argentina”, adelantó en una entrevista con el Panamericano Deportivo.

El venezolano insistió en que “los que se queden serán de la altura, obviamente, en un gran porcentaje. Eso es lo que pensamos ahora, pero puede cambiar si alguno llegó con lesión”.

Bolivia visitará a Ecuador, por la undécima fecha de la clasificatoria. Recibirá a su similar de Perú el 10 de octubre, desde las 16:00, por la quinta jornada, y se medirá con Paraguay el 14 del próximo mes, desde las 16:00, por la duodécima fecha.

Farías informó que el equipo comenzará a concentrar desde el 27 de este mes en la sede de Gobierno. “Sí se puede (clasificar) y que nuestro jugadores tienen calidad y responsabilidad. Bolivia lo necesita y nosotros le queremos dar un gran resultado a Bolivia para que sigan creyendo en todo esto”, cerró.