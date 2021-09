Fiscalía dispone medidas de protección para Anabel Angus mientras avanza la investigación

El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, invita al empresario cruceño Eduardo Urenda Aguilera acusado por Anabel Angus para que se apersone de manera voluntaria y preste la declaración informativa preliminar ante la denuncia por acoso sexual. La denuncia ya ha sido admitida y la Fiscalía avanza con la recolección de evidencias vinculadas al caso.

«La Fiscalía emitió las respectivas medidas de protección (para Anabel Angus), luego de que fuera presentada su denuncia», afirmó Mariaca. La determinación se adoptó «priorizando el interés superior de la víctima», explicó.

La Fiscalía ha cursado una solicitud a la compañía telefónica para «esclarecer el hecho y recabar más indicios» sobre los mensajes de amenazas y acoso que denunció Angus. «Si la fiscal ve indicios de amenaza, ampliará la acusación», dijo.

El fiscal departamental enfatiza el derecho a la presunción de inocencia que permita llevar adelante una investigación conforme a la ley. También adelantó que en los próximos días se podrá emitir la citación para que el acusado preste su declaración informativa y avance la investigación sobre el caso.

Ayer, mediante sus redes sociales, la presentadora de televisión dijo que había presentado una denuncia por acoso sexual en contra de Eduardo Urenda Aguilera al descubrir mensajes amenazantes y con proposiciones fuera de tono en sus redes sociales.

Angus indicó que sentó la denuncia el 15 de septiembre en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la Radial 17 y medio, luego de descubrir que el empresario llevaba escribiéndole desde el 22 de abril.

“Me estuvo escribiendo desde abril y, como no lo conozco ni lo sigo (en las redes), estos mensajes no me llegaban a la bandeja principal, por lo tanto, no los veía, hasta ese día 9 de septiembre que leí todo lo que este señor había escrito”, declaró Anabel.

Incluso dijo que los mensajes que le dejaba era para que le pague una supuesta deuda, o caso contrario enviaría a un abogado para que no se burlara de él, y amenazaba con buscarla en su casa y en su trabajo. Ante esta situación explicó que ella y esposo, Marco Antelo, se contactaron con el hombre y le pidieron que se retracte de las acusaciones que hizo en las redes.

No obstante, a decir de Angus, el 11 de septiembre recibió un audio, en el que el empresario le hizo conocer que era una persona importante y que no podía pedir disculpas pública. En tal sentido, ella decidió formalizar una denuncia contra el hombre.