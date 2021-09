Gobernación presenta denuncia por cobros de contratos falsos con firmas y sellos falsificados

“Queremos dejar claro que esta señora, Jessica Rojas Baigorria, no trabaja en la Gobernación; como dice nuestro gobernador (Luis Fernando Camacho), no vamos a permitir ningún acto de corrupción, y en caso de encontrarse en algún funcionario en algún acto irregular, ¡se actuará de manera inmediata con toda firmeza y con toda la fuerza de ley!”, dijo Pacheco.

Fuente. Gobernación de Santa Cruz

El secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, Fernando Pacheco, informó que esta mañana, en las instalaciones del edificio central fue detenida en fragancia Jessica Rojas Baigorria, realizando contratos falsos a nombre su persona y del director del Sedes, Erwin Viruez, por lo cual la institución, inmediatamente presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra la señora por los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado.

Agregó que esta señora, de manera inescrupulosa e irresponsable, y aprovechándose de la ingenuidad de otras personas, falsificaba sellos y firmas de las autoridades de salud para otorgar contratos de trabajo en la institución, los cuales carecían de validez.

