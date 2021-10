Gobierno califica como “ánimo vandálico” el actuar de los cocaleros contra la Policía

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, calificó como “ánimo vandálico” el actuar del sector cocalero de los Yungas quienes se encuentran enfrentados con la Policía desde hace ya varios días en la ciudad de La Paz.

“Ya no es una protesta natural, social, no es una protesta clásica en las formas y vertientes de los derechos humanos, ya tienen ribetes vandálicos y eso no se puede evitar con una situación educada de palabra”, indicó Cox.

La autoridad indicó que lamentablemente el pedido ha generado conflictos, lo cual se encuentra afectando, principalmente, a los habitantes de la zona de Villa Fátima y Villa El Carmen.

Asimismo, Cox aseguró que el plan de operaciones está cumpliendo con todos los protocolos y la normativa para que exista la tranquilidad de que no existirá ningún tipo de abuso o excesos por parte de los efectivos policiales.