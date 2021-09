Google Maps mostrará incendios forestales en todo el mundo

Hay una capa en Google Maps que muestra el tráfico, otra que muestra la imagen vía satélite, otra con trasnporte público… y dentro de poco tendremos otra que muestre los incendios forestales activos en diferentes partes del planeta.

Esa capa de incendios forestales para Maps, ya funciona en Estados Unidos, de hecho ayudó en 2020 a tomar decisiones muy importantes, ya que al pulsar en el incendio aparecían enlaces a sitios web de emergencia, números de líneas de ayuda y detalles de evacuación, toda la información que el gobierno local proporcionaba a Google.

Esa maravilla ahora estará disponible en todo el mundo, con datos actualizados en tiempo real sobre la contención, la zona que se ha quemado y la hora en la que se dieron detalles por última vez.

La capa de incendios forestales comenzará su implementación global para dispositivos Android esta semana y para dispositivos iOS y PC en octubre.

Es importante tener en cuenta que el tamaño del incendio será fundamental para aparecer o no en la capa de Google Maps. En Estados Unidos ya se muestran incluso los más pequeños gracias a los datos proporcionados por el Centro Nacional Interagencial de Bomberos, pero en algunos países puede ser que el gobierno o la institución responsable no envíe los datos a Google si el incendio no es muy grande.

También han anunciado el proyecto Tree Canopy, de momento para 15 ciudades en Estados Unidos, aunque lo ampliarán a 100 ciudades en todo el mundo en 2022. Ese proyecto usa Inteligencia artificial con datos aéreos para determinar las partes de un ciudad con mayor riesgo de aumento rápido de las temperaturas, ayudando así a los gobiernos a encontrar zonas adecuadas para plantar árboles para combatir el cambio climático.