Google Meet subtitulará las reuniones en inglés y las traducirá al español

Realizar una reunión en Google Meet con personas que hablan en inglés puede ser una experiencia estresante para muchos que no dominan el idioma, pero eso está a punto de cambiar.

En la versión beta que están realizando, han anunciado funciones pensadas para ayudar en este punto, capaces de poner subtítulos traducidos cuando alguien esté hablando en inglés.



La idea es ayudar en las videoconferencias con clientes, socios, estudiantes y empleados con subtítulos traducidos en vivo, solo para reuniones realizadas en inglés que podrán traducirse al español, francés, portugués y alemán.

La versión actual de esta función solo está disponible para reuniones organizadas por los usuarios de Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus y Teaching & Learning Upgrade.

Aún así, si eres un administrador y estás interesado en probarlo, debes solicitar acceso antes de que la función aparezca en tus reuniones. Para ello, pulsa en este enlace, donde explican el proceso.

Los usuarios deberán activar Subtítulos en Configuración y configurarlo en inglés antes de poner «Subtítulos traducidos» debajo, después ya será posible elegir el idioma de la traducción.

De esta forma las videollamadas de Google Meet serán más globales e inclusivas, nos ayudarán a participar de reuniones sin tener que concentrarnos demasiado, y podremos acceder a una enorme cantidad de cursos online que se realizan en inglés usando google Meet.

De momento no tienen previsto lanzar funciones de traducción para reuniones realizadas en español, francés, portugués o alemán, solo traducen y subtitulan en inglés, y solo para los usuarios de pago mencionados antes.

Cuando esté disponible para todos, avisaremos desde aquí, desde WWWhatsnew.