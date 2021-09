Guitián reconoce que están «tristes y jodidos»

Marco Mejía / La Paz

“La realidad es que estamos tristes y jodidos”, así resumió Alberto Guitián el momento que vive la Academia, que ayer volvió a perder y virtualmente quedó eliminado de la lucha por el primer lugar, ya que tiene una diferencia de 11 puntos con el líder de la competencia que es Always Ready.

Las afirmaciones del español fueron contundentes y dan un panorama del sentir del equipo que en el noveno mes del año no hace pie. “Es un día jodido. Salí del campo por decisión del técnico, habría que preguntarle a él”, remarcó.

Otro que no quiso conversar fue el mediocampista Álex Granell, quien pasó de largo ante la consulta de los medios de comunicación.

El vicepresidente Jorge del Solar sostuvo que “es una derrota dolorosa. Hay que trabajar mucho para revertir esto que se encuentra mal. No quiero hablar con cabeza caliente”.

El técnico Zago admitió que su equipo se descontroló en el segundo tiempo. “En el primer tiempo tuvimos las mejores oportunidades y no hicimos el gol. En un descuido nos marcan el primer tanto en la parte final de esa etapa. En el complemento no tuvimos confianza, nos marcaron el segundo en una jugada que viene pasando desde el inicio del campeonato. Hay que seguir trabajando y peleando porque un equipo como Bolívar no puede pasar por esta situación”. se lamentó.

La otra cara

El director técnico de Independiente, Marcelo Robledo, mencionó que su equipo aún no ha encontrado un techo en el campeonato y que en cada jornada sus jugadores demuestran que quieren seguir creciendo.

“Estamos tratando de mantener una regularidad y así es más fácil, mientras el jugador siga creyendo que hay que mejorar cada día esto va seguir para arriba porque tienen un corazón grande”, subrayó.

El técnico agregó que su elenco muestra autoridad y que pese a tener jugadores veteranos, se mantiene una disciplina táctica en el campo de juego.

“La sensación es siempre buena cuando uno gana. Somos un equipo con autoridad y que sabe a lo que juega”, analizó.

FIGURA

GUSTAVO CRISTALDO

El paraguayo es la manija del elenco capitalino y uno de los hombres que marca diferencia. Independiente se mueve bajo su juego.

ÁRBITRO

JORDY ALEMÁN

El colegiado tarijeño no tuvo problemas. Su conducción no tuvo ninguna influencia en el resultado final del compromiso.

SEMÁFORO

Lo bueno

La gran cantidad de aficionados de Bolívar que llegaron al estadio de la capital para alentar a su equipo.

Lo malo

No hubo distanciamiento de los aficionados en los sectores de general y preferencia del estadio Patria.

“Acá existe mucha garra de un equipo humilde y de obreros que quieren una Copa”.

Gustavo Cristaldo, Paraguay

“No podíamos fallar, el torneo está muy apretado arriba. Somos justos ganadores”.

Martín Prost, Independiente