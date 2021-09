Al octavo mes de este año, los hidrocarburos y minerales apuntalan un superávit de $us 1.360 millones en el saldo comercial de Bolivia. Las exportaciones registraron un incremento del 65%, mientras que las importaciones, 33%.

El saldo comercial del país registró hasta agosto un superávit acumulado de $us 1.360 millones, mucho mayor que el registrado en similar período de 2020, cuando mostró un superávit de 0,02 millones, lo que demuestra una recuperación de la balanza comercial con relación a los últimos seis años, según el Boletín Estadístico de COMEX con información de comercio exterior que elabora periódicamente el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las exportaciones totales a agosto de 2021 mostraron un incremento del 65%, habiendo alcanzado $us 7.034 millones, cifra mayor en $us 2.764 millones a la registrada en el mismo período de 2020, cuando alcanzó la suma de $us 4.270 millones.

Asimismo, las importaciones a agosto presentaron un incremento del 33% alcanzando a $us 5.674 millones, es decir, $us 1.404 millones más que la cifra registrada en igual período de 2020, cuando se obtuvo un total $us 4.270 millones.

En el análisis por grandes categorías de los datos de agosto de 2021 destaca el incremento del superávit comercial en combustibles y lubricantes respecto a julio debido a la disminución de las importaciones de diésel.

De acuerdo con el boletín, el saldo comercial con India registró incremento en el superávit de agosto con relación al mes anterior, llegando a $us 855,1 millones por las exportaciones de oro.

De similar manera se presentó un superávit con Japón, alcanzando a $us 480,8 millones debido a las exportaciones de zinc y plata mientras que con Colombia se alcanzó un superávit de $us 408,0 millones, debido a las exportaciones de torta y aceite de soya.