Horóscopo para hoy con Josie Diez Canseco para el jueves 23 de septiembre de 2021

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Estarás malhumorado por las decisiones que tienes que tomar sobre tu situación sentimental. Las oportunidades que tanto esperabas llegarán y las aprovecharás con inteligencia, tu situación laboral mejorará enormemente. Número de suerte, 6.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Hoy reflexionarás sobre todo lo que ha pasado para llegar a la estabilidad que disfrutas. Después de largas negociaciones al fin llegarás a un buen acuerdo, y firmarás ese importante documento. Número de suerte, 12.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Tomarás con tranquilidad y comprensión los celos de tu pareja, tu actitud le tranquilizará. Día de grandes logros, superarás los problemas que te estaban impidiendo avanzar y tus proyectos saldrán a la luz rápidamente. Número de suerte, 21.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): No confundas el cariño con algo más, aléjate un poco de esa persona y tendrás claro que sólo es amistad. Cambios imprevistos te obligarán a tomar decisiones rápidas, a pesar de tu preocupación y dudas las cosas saldrán mejor de lo que pensabas. Número de suerte, 17.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): El orgullo no te permite admitir que te has equivocado, pero tendrás que hacerlo para salvar tu relación. Las personas que te proponen una inversión tienen entusiasmo, pero no el dinero que necesitan, no te conviene asociarte con ellos, espera, tendrás una mejor oportunidad. Número de suerte, 16.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): No dejes que tu inseguridad te haga perder la oportunidad de encontrar la felicidad. Día de éxitos en todo lo que te propongas, incluso en asuntos que creías perdidos definitivamente. Número de suerte, 2.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Necesitarás de mucho cariño de tu pareja y para lograrlos recurrirás incluso a actitudes manipuladoras. Has gastado sin control y tendrás problemas para cumplir con tus compromisos, lograrás salir del mal momento, pero debes aprender a ser más ordenado con tu economía. Número de suerte, 3.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): La llamada que esperas con ansiedad no llegará hoy, no saques conclusiones precipitadas. Estarás en un dilema, no sabrás si quedarte con lo que tienes o aceptar una nueva propuesta, confía en tu intuición y harás una buena elección. Número de suerte, 4.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Recibirás una propuesta que te hará muy feliz y hará más estable tu relación. Buenas noticias en lo económico, podría ser un aumento o ganancias de una inversión pasada. Número de suerte, 17.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): El destino volverá a poner en tu camino a alguien que se alejó. Los cambios que quieres implementar en tu trabajo lo tendrás que hacer con mucho tacto, para no encontrarte con la oposición de algunas personas que sentirán que amenazas su comodidad. Número de suerte, 13.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Hoy conocerás a una persona que te impresionará y te dejarás llevar por tus emociones. No es un buen momento para aceptar nuevas responsabilidades, organízate mejor y termina con todo lo que tienes pendiente. Número de suerte, 6.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Te darás cuenta que permitir intromisiones de tu entorno sólo te ha traído problemas. Cuando ya empezabas a impacientarte, tu desempeño y responsabilidad serán reconocidos, puede ser con un ascenso o mejoras económicas. Número de suerte, 15.