Hurtado en la apertura de Expocruz 2021: «El empresario no es enemigo del Estado»

El presidente de Cainco, Fernando Hurtado, pidió al jefe de Estado, Luis Arce Catacora, que su presencia en la Expocruz sea el primer paso para avanzar en la construcción de una economía sólida y resistente a la crisis.

Fuente: Red Uno

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Fernando Hurtado, dio el primer discurso en la inauguración de la Expocruz 2021 la noche de este viernes.

Durante su intervención que duró al menos 15 minutos en el acto de apertura, Hurtado se refirió directamente al Gobierno de Luis Arce Catacora afirmando que «los empresarios no son enemigos del Estado».

«El empresario no es enemigo del Estado, no es el culpable de los males presentes y futuro, tener sus convicciones y defender su espacio no hace al empresario contrario al Gobierno. Mirando al futuro cercano es inevitable preguntarnos si en nuestra economía debe haber más Estado o más mercado», afirmó Hurtado.

Pidió a Arce Catacora trabajar de manera urgente en una fórmula virtuosa para el país, y que su presencia en la Expocruz sea el primer paso para avanzar en la construcción de una economía sólida y resistente a la crisis.