Jason Momoa revela el nuevo traje que lucirá el superhéroe de DC en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’

«Segundo asalto. Nuevo traje. Más acción». Con estas palabras, acompañadas de un par de imágenes, Jason Momoa ha puesto patas arriba internet a través de su cuenta de Instagram luciendo palmito como Arthur Curry y enseñando al mundo el nuevo traje que vestirá en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’; la próxima aventura cinematográfica del superhérore de DC.

Back in black

En la primera imagen de la publicación, el actor lleva el mítico traje naranja y verde con el que se suele asociar al personaje creado por Mort Weisinger y Paul Norris; pero al deslizar a la siguiente fotografía descubrimos un uniforme radicalmente diferente, negro-azulado y con detalles en bronce, que combinado con el fondo rocoso invita a dudar sobre si estamos viendo material promocional de ‘Aquaman 2’ o de ‘Dune’, y que parece apuntar a la etapa ochentera del héroe.

Además del cambio de estilo del atlante, tal como recoge el medio Deadline, Momoa compartió previamente un vídeo en el que confirma que el inicio de la fase de fotografía principal de la película es inminente:

«Al fin estoy en Inglaterra. Hace sol, es increíble y voy a empezar ‘Aquaman 2’ mañana. Este es mi último día como moreno. Voy a ser rubio. No sé nada sobre eso. Vamos a probarlo. Pero estoy emocionado por ver a James [Wan] y a todo el equipo».

‘Aquaman and the Lost Kingdom’, que reunirá a Momoa con Amber Heard, Patrick Wilson y Dolph Lundgren, volverá a contar con un guión de David Leslie Johnson-McGoldrick, escriba del largometraje original, y con la dirección de un James Wan que no planea cortar su vínculo con el cine de terror, habiendo comentado que una de las principales influencias de la película será nada menos que ‘Terror en el espacio’ de Mario Bava. Eso sí, para poder disfrutarla aún nos queda una larga temporada.