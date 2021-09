José Gabriel Espinoza: “La recuperación económica en Bolivia ha sido un proceso raquítico”

En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, José Gabriel Espinoza habló sobre el estado de la recuperación económica a nivel internacional, la amenaza de que surja un nuevo Cisne Negro a nivel global y la evaluación de la recuperación económica en Bolivia al tercer trimestre 2021.

Fuente: Publico.bo

Espinoza tiene una maestría en desarrollo económico y ha sido director del Banco Central de Bolivia. Es coautor de varios libros sobre desarrollo sostenible, economía digital e historia económica de Bolivia, y asesoró a importantes organizaciones empresariales del país.

“Este año ha sido algo sui generis en relación a las expectativas que habían de una recuperación menos vigorosa. Las economías más grandes han logrado restablecer la actividad, lo que no ha pasado con las economías emergentes. Para el mundo se estima en este año una recuperación del 5,3 al 5,5%, jalada por las economías más fuertes”, señaló.

Espinoza dijo que los problemas en las economías emergentes pasan por “la debilidad institucional, la falta de confianza en los planes de reactivación y el fracaso de muchos países en la vacunación. Los riesgos mundiales para el 2021 al 2023 son el repunte de la inflación, por la inyección monetaria y por factores logísticos y de producción, y las asimetrías sociales”.

“La logística es un problema, los costos se han multiplicado y se transferirán a los precios. En Bolivia incide la falta de conexión con los mercados internacionales. En el país, el capital de trabajo de una empresa, que alcanzaba para 2 o 3 vueltas al año, ahora sólo dará para 1 o en el mejor de los casos 2 vueltas por año”, indicó.

Sobre la posibilidad de un nuevo Cisne Negro en la economía mundial, el experto se refirió al caso de la empresa china Evergrande, señalando que pueden haber nuevas crisis de “grandes empresas que mueven los indicadores mundiales”. También remarcó el riesgo de las asimetrías sociales, geográficas y sectoriales.

“En Bolivia no estamos exentos de este tipo de eventos, si no se subsanan los errores de política económica de los últimos meses. La recuperación boliviana ha sido un proceso raquítico: en el contexto regional, Chile creció al 20% en el mismo periodo, Perú al 23% y Argentina al 10%. No se logró colocar los bonos soberanos y se sigue el mismo lineamiento de política económica que había hasta el 2019, pensado para un contexto muy diferente”, advirtió.

En las conclusiones, Oscar Ortiz dijo que “a nivel internacional hay señales de recuperación, así como problemas en el incremento de fletes y por el quiebre de la cadena de suministros. En Bolivia, el Estado sigue siendo un problema con su déficit fiscal y hay vencimientos importantes de la deuda externa que vienen en los próximos dos años. Quedan pocos años para que los campos de gas entren en una declinación acelerada y el país necesita ayudar a otros sectores, como los agronegocios y el desarrollo de software”.