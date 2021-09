“Justicia: este es el camino”, es la propuesta de reforma judicial planteada por destacados juristas de Santa Cruz

Un grupo de destacados juristas como William Herrera, Francisco Boreinstein, entre otros, dieron a conocer en Asuntos Centrales una propuesta de reforma judicial, denominada “Justicia: este es el camino”, busca agilizar la mejorar en la administración de justicia sin mucha burocracia.

«Hemos trabajado en una propuesta. Somos un grupo, hemos hecho una propuesta, hemos analizado y reflexionado y estamos en condiciones de proponer ideas concretas que no van por la reforma constitucional, que no la descartamos. No la descartamos, porque en algún momento se tendrá que ir por esa vía para restituirle la independencia al poder judicial. También hemos descartado el referéndum porque es un proceso largo y moroso que tomará mucho tiempo. Creemos que hay reformas que se puede hacer sin hacer muchas reformas», explicó.

A grandes rasgos, la propuesta plantea que se aumente el presupuesto al poder judicial, porque para eso no se necesita ninguna reforma. “Que el Órgano Ejecutivo asigne más recursos para que el poder judicial, a su vez pueda resolver sus problemas estructurales como el tema tecnología, capacitación, selección de personal, evaluación, carrera judicial, escuela judicial, expediente electrónico”, explicó.

Asimismo, dijo que todo ese proceso también tiene que ver con una capacitación del Poder Judicial para la aplicación de la justicia. «Hace falta capacitar a los jueces, introducir tecnología, modernizar el poder judicial, pero también es importante aumentar la cantidad de jueces. Si hacemos una comparación, el número de jueces sigue igual que en el año 2000, cerca de 1000 jueces a escala nacional lo que es insuficiente», señaló.

En su criterio, la selección de jueces debe ser por meritocracia y debe haber control social ejercida por universidades.