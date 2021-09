La dieta secreta de Cristiano Ronaldo a base de mariscos y con un ingrediente clave para quemar calorías

Cristiano Ronaldo junto al Chef Barone (chef_barone) Cristiano Ronaldo junto al Chef Barone (chef_barone)

Cristiano Ronaldo fue una de las grandes estrellas del último mercado de pases en Europa. Después del cimbronazo que generó la llegada de Lionel Messi al París Saint Germain tras dejar el Barcelona, y cuando parecía que la estrella del fútbol de Portugal iba a continuar en Juventus al menos una temporada más, una llamada cambió el destino del astro luso.

Cuando parecía que el ex delantero del Real Madrid iba a dejar la Vecchia Signora para irse a jugar al Manchester City con Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson sedujo CR7 y el ex United se decidió a regresar a Old Trafford, el escenario donde se convirtió en una estrella para el mundo del fútbol. A la espera de su nuevo debut con la camiseta número 7 que le cedió el Edinson Cavani, se difundieron detalles de la dieta secreta que el portgués disfrutó en su paso por Italia.

En una entrevista con el periódico británico The Mirror, el chef italiano Giorgio Barone, especialista en cocinarle a reconocidos futbolistas, contó las comidas que le preparó a Cristiano Rolando en su paso por Turín cuando se convirtió en su cocinero residente. “No hay alimentos costosos. Utilizo alimentos orgánicos y naturales: pescado, pollo, ternera, huevos, aguacate, aceite de coco y arroz negro”, dijo el especialista.

Uno de los platos que el chef italiano hizo para CR7 (chef_barone) Uno de los platos que el chef italiano hizo para CR7 (chef_barone)

“Tienes que cuidar tu cuerpo como si estuvieras cuidando un Ferrari”, agregó en referencia a los cuidados que tiene que tener un deportista de alto rendimiento como lo es el ex Juve.

Según indica el medio inglés, Barone mantuvo al mínimo el contacto de azúcares, grasas y carbohidratos durante el tiempo que se encargó de cocinarle a Cristiano, su pareja Georgina Rodríguez y los niños, Cristiano Jr, Alana Martina, además de los gemelos Eva María y Mateo. El chef se tomó un tiempo libre en el restaurante que tiene en Cerdeña para atender al delantero de 36 años.

En el plan alimenticio proteico que propuso el chef italiano, los mariscos (las gambas y el pulpo), fueron parte vital del menú elegido por el jugador, así como también las carnes magras como ternera, sumado a los cereales integrales (arroz negro) y ensaladas.

En varias de las publicaciones que realizó Barone durante su estadía al frente de la cocina de CR7 se pueden ver platos en los que los mariscos y las verduras fueron los grandes protagonistas de las comidas de la familia Ronaldo. Lo mismo que uno de langostinos con gazpacho de aguacate y pastas cocinadas con aceite de coco, un ingrediente clave para quemar calorías.

Las ensaladas, otro de los platos clave en la alimentación de Cristiano Ronaldo (chef_barone) Las ensaladas, otro de los platos clave en la alimentación de Cristiano Ronaldo (chef_barone)

“Yo cocino con aceite de coco. También es importante beber mucha agua, pero purificada. Y beber mucho”, indicó Barone.

“Por supuesto, todo se combina con un entrenamiento duro. Pero el descanso es tan fundamental como el entrenamiento y la nutrición, incluso por la tarde. Y comer temprano en la noche”, agregó el chef que trabajó para el futbolista en 2018.

El tartar de salmón en coco y una crepe con peras, arándanos y pasas son algunos de los platos dulces que difundió el chef italiano a través de su cuenta en Instagram, en la que también se lo puede ver en fotografías con Gianluigi Buffon, histórico arquero de Juventus y la selección italiana de fútbol.

Después de convertirse en el máximo anotador en la historia a nivel selecciones tras sus dos goles en el triunfo de Portugal ante Irlanda por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, Cristiano no será de la partida en el duelo que el combinado luso disputará ante Azerbaiyán. Dejó al equipo para concentrarse en lo que será su vuelta con la casaca de los Diablos Rojos. Todos esperan que el próximo sábado, Old Trafford vuelva a ver al N°7 que le dio la última Champions League al conjunto con más historia en Manchester.