La millonaria cifra que pagaría Óscar de la Hoya para la revancha con Floyd Mayweather

El boxeador y promotor buscará regresar a los cuadriláteros para enfrentarse a The Money

De la Hoya compartió públicamente la cantidad que ofrecería a Mayweather para pactar una nueva pelea (Foto: EFE)





A pesar de que Floyd Mayweather lleva ya varios años en el retiro del boxeo profesional, su nombre se ha mantenido vigente alrededor del deporte de los puños. Además, en constantes ocasiones ha formado parte de peleas de exhibición que le han generado ganancias millonarias. En esta ocasión, el también ex boxeador, Óscar de la Hoya, ya habría lanzado una oferta irrechazable para que The Money suba de nueva cuenta al ring.

De la Hoya declaró para TMZ Sports su deseo por firmar a Mayweather como el próximo rival en su vuelta a los cuadriláteros. El boxeador mexicoamericano retó públicamente a Floyd para pactar una pelea en donde se le pagarían nada menos que USD 100 millones.

“¿Sabes a quién voy a llamar para mi próxima pelea? Floyd Mayweather. Le ofreceré a Mayweather 100 millones de dólares” expresó el Golden Boy, retando al ex campeón mundial estadounidense, quien se retiró con récord invicto del boxeo profesional.

De la Hoya y Mayweather son dos de los pugilistas más exitosos del deporte (Foto: Archivo)

El 5 de mayo del año 2007 ambos pugilistas se vieron las caras para luchar en el MGM de Las Vegas. Oscar de la Hoya llegaba como el campeón mundial superwelter del CMB. A pesar de que el Golden Boy se mantuvo con la iniciativa en todos los rounds, la velocidad, agilidad y habilidad de piernas de Floyd Mayweather le permitieron obtener el triunfo por decisión dividida.

Después de retirarse de su carrera profesional como boxeador, De la Hoya se convirtió en uno de los promotores más reconocidos de la industria boxística, con Saul Canelo Álvarez como figura principal de su promotora durante muchos años. Sin embargo, recientemente anunció su deseo por volver a los cuadriláteros en algunas peleas.

Vitor Belfor, excampeón de la UFC, había sido oficializado como su contrincante para una pelea pactada para el 11 de septiembre en el Staples Center de los Ángeles. Para la mala fortuna del Golden Boy, un contagio de COVID-19 lo mantuvo con dificultades físicas las cuales le impidieron subirse al ring para su posible regreso triunfal.

Óscar de la Hoya fue hospitalizado tras dar positivo a covid-19 (Foto: Caroline Brehman/EFE)

En la previa de su retorno, el boxeador se mantuvo en los focos de los medios debido a sus constantes declaraciones polémicas. De la Hoya llegó a retar a Saul Álvarez para que ambos peleadores compartieran cuadrilátero, reto que posteriormente fue desacreditado por el mismo boxeador, catalogando de “estúpidas” estas declaraciones. Pero, en su momento Mayweather también fue “raspado” por las arremetidas del Golden Boy, y ahora todo parece indicar que esta revancha está más cerca de hacerse oficial.

“Con Canelo no voy a pelear. Yo creo que esa estupidez que dije, porque fue una estupidez. Yo no quisiera enfrentarme con otro mexicano como lo hice con Chávez. Eso duele: estás dividiendo patrias y culturas, eso no me gustó. No quiero vivir eso nuevamente”, explicó en palabras para Fino Boxing.

En declaraciones hechas par ESPN antes de contraer el virus que le impidió pelear contra Belfort, Oscar de la Hoya señaló que se sentía seguro de sí mismo y aseguró que fue una mala decisión anunciar su retiro en un momento donde todavía no se encontraba convencido de colgar los guantes.

De la Hoya no pierde las esperanzas de regresar a los cuadriláteros (Foto: Instagram/@oscardelahoya)

“Quiero cerrar una etapa de mi vida y de mi carrera que yo no cerré, la cerró el público. Fue una decisión incorrecta de mi parte porque pensé que ya no tenía nada que dar. Obviamente el plan de las dos peleas es para triunfar en la primera contra un luchador de la UFC que sepa boxear, y después quiero pelear con lo mejor que esté en el boxeo”, dijo De la Hoya.