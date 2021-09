Lima considera que abogados de Manfred hacen un «uso arbitario de los medios de defensa»

El ministro de Justicia, Iván Lima, consideró hoy que los abogados de Manfred Reyes Villa hacen un “uso arbitrario de los medios de defensa”, debido a la presentación de recursos en los procesos que tiene el alcalde de Cochabamba.

En una entrevista en Bolivia TV, el Ministro hizo referencia al tiempo que duró el proceso por el caso “Sillar alternativo”, señaló que “en este momento existe un auto supremo con calidad de cosa juzgada” contra Reyes Villa.

“Les hablo de 12 procesos penales y un uso arbitrario de los medios de defensa. Acá a mí me parece que tenemos que empezar a discutir de los graves daños que ha ocasionado la corrupción y en este caso se puede decir identificada con nombre y apellido en el exprefecto Manfred Reyes Villa. Se ha tenido más de 10 años de juicio, se han agotado todas las vías de decisión y se ha tomado una decisión. Hay algo que tenemos que empezar a aprender los bolivianos, cuando la justicia no te da la razón, la justicia es mala, es política, está vendida. Si vamos a hacer que todos los perdedores de los litigios tomen esta actitud no va a haber reforma que sea necesaria y suficiente”, dijo.

Lima también dijo que algunos recursos se presentaron en Beni, bajo el argumento de que uno de los abogados defensores tiene domicilio en ese departamento.

Pidió además que se respete la sentencia y que no se manejen “chicanas” para evitar las sanciones.

Asimismo, dijo que el Concejo municipal “debe” pronunciarse sobre el caso.