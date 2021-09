Lima: No existe posibilidad que Reyes Villa eluda la sentencia condenatoria

El ministro de Justicia Iván Lima afirmó este domingo que no existe posibilidad de que el exprefecto y actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pueda no cumplir la sentencia condenatoria de 5 años de cárcel, ratificada por un auto supremo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia.

Dijo que es bueno que el país conozca que hay más de 12 casos en los que la fiscalía y la gobernación de Cochabamba han planteado juicios penales en contra de Reyes Villa y en todos los procesos se han planteado una serie de recursos y apelaciones.

Sin embargo, en el caso de la contratación irregular de una consultoría para El Sillar, hay una situación de cosa juzgada porque la defensa de Reyes Villa presentó una solicitud de enmienda que fue rechazada por el Tribunal Supremo.

“Esta sentencia de 5 años de privación de libertad, no lo ejecuta Sucre, debe volver a Cochabamba y el Juez de Ejecución terminará emitiendo el mandamiento de condena. De acuerdo a la Ley de Marcelo Quiroga no existen posibilidades de no cumplir la pena en este tipo de delitos”, manifestó al canal estatal.

Lima sostuvo que la defensa de Reyes Villa anunció que presentará acciones constitucionales o que pedirá la revisión extraordinaria y las dos vías son posibles, si creen que el caso no respetó el debido proceso y de darse se tramitará ante una Sala Constitucional.

Manifestó que es bueno que la gente lo conozca que la defensa ha tomado una actitud chicanera y una serie de faltas a la ética porque los amparos constitucionales y acciones de libertad no se presentan en Cochabamba sino en el Beni.

El ministro explicó que, en una de las acciones de libertad, Reyes Villa ha logrado suspender cinco procesos penales y en otra acción, donde ha perdido, ha logrado una medida cautelar que también impide el desarrollo del proceso.

Observó que hay uso arbitrario de los medios de defensa, cuando lo que corresponde es debatir los graves daños que ha ocasionado los actos de corrupción del exprefecto Reyes Villa.

Afirmó que este proceso particular por el caso El Sillar ha durado diez años y quien ha dictado el Auto Supremo que está siendo cuestionado, es la persona que Luis Fernando Camacho ha propuesto para que sea presidente de este país: la magistrada Cristina Díaz de la ciudad de Tarija.

“Esta posibilidad de llevar defensas en el Beni y agotar las vías y las instancias no le hace bien al país, estamos hablando de 12 procesos. Una con la determinación de responsabilidad penal clara y concreta y sin ninguna posibilidad de revertir. Ya existe otra de cosa juzgada y lo que debemos hacer los bolivianos es respetar las sentencias, no seguir buscando chicanas”, manifestó.

Fuente: erbol.com.bo